ANTE ANTIVIOLENCIA
LaLiga denuncia los lanzamientos de objetos a Gazzaniga en el Espanyol-Girona
El escrito contra Antiviolencia recoge que el portero del Girona recibió el impacto de un objeto en el derbi del pasado viernes
LaLiga ha denunciado ante la Comisión Antiviolencia los lanzamientos de objetos que se produjeron en los minutos finales del Espanyol-Girona disputado el pasado viernes en el RCDE Stadium de Cornellà-El Prat. El escrito elaborado por la patronal recoge los hechos que se produjeron con el portero Paulo Gazzaniga como diana.
"En el minuto 94 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Prat, realizaron múltiples lanzamientos de objetos dirigidos al portero visitante, quien respondió con gestos evidentes hacia la grada. Ante esta situación, el árbitro solicitó la activación del protocolo correspondiente y, en ese mismo momento, se produjo un nuevo lanzamiento que en esta ocasión impactó en la parte posterior de la nuca del jugador visitante Gazzaniga. Este último incidente fue igualmente reflejado en el acta arbitral", recoge el escrito que cada semana envía LaLiga a Antiviolencia.
Recogido en el acta del árbitro
El acta arbitral del partido ya recogió el incidente de las botellas: "En el minuto 94, tras la consecución del segundo gol del Girona se produjeron lanzamientos de botellas sin tapón, con líquido en su interior, por parte de aficionados del equipo local, llegando a impactar una de ellas en la espalda del portero visitante sin causar daño aparente. Por este motivo se activó la fase 1 del protocolo de lanzamientos sin que ocurrieran más incidentes".
Estos incidentes podrían derivar en sanciones al Espanyol, que podrían ir desde un castigo económico hasta el cierre parcial o total del estadio. Será el Comité de Disciplina de la RFEF, que suele reunirse los miércoles quien determine las consecuencias del lanzamiento de objetos. La vía de Antiviolencia siempre es mucho más lenta y farragosa, por la burocracia que conlleva.
La denuncia de LaLiga recoge, asimismo, siete cánticos ofensivos proferidos por aficionados del Espanyol contra el Girona durante el transcurso del derbi, ganado por 0-2 por el equipo visitante. Gritos como "puta Girona" o "sois el Barça B", además de "puta Barça muérete" referido al equipo azulgrana.
