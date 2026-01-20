Jimmy Butler se rompe el cruzado y dice adiós a la temporada: "Seguía bromeando mientras estaba en el suelo"

El lunes 19 de enero debía ser un día de celebración para Jimmy Butler y los Golden State Warriors, pero terminó siendo todo lo contrario. La estrella de 36 años sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior el día en que la NBA conmemoraba a Martin Luther King Jr y su labor en la lucha por la justicia y la igualdad social. Este año se cumplía el 40 aniversario de esta fecha, que a partir de ahora también será recordada con tristeza por la franquicia y el jugador, quien se perderá lo que queda de temporada. Los Warriors pudieron cerrar la victoria frente a Miami Heat sin él (135-112), pero el coste fue excesivo y una muy mala noticia a largo plazo.

La fatídica jugada ocurrió cuando quedaban 7 minutos por disputarse en el tercer cuarto, y Butler iba a recibir un pase en la pintura. El alero estaba en el aire cuando atrapó la pelota, pero en la disputa por la posición con Davion Mitchell aterrizó de mala manera, apoyando todo el peso de su cuerpo sobre la pierna derecha. Enseguida notó el pinchazo y se fue al suelo, agarrándose la rodilla y mostrando todo su dolor con una expresión facial de agonía. Lo primero que hizo Steve Kerr, entrenador de los Warriors, fue llamar tiempo muerto. "Seguía bromeando mientras estaba en el suelo", dijo Stephen Curry: "Al más puro estilo de Jimmy, siempre se lo pasa bien, sea cual sea la situación". Pero no hubo alternativa para el siempre positivo Butler, y tuvo que ser acompañado hacia el vestuario por dos de sus compañeros. Tras las revisiones médicas pertinentes, se confirmó la peor de las noticias: rotura de ligamento cruzado anterior, fuera para toda la temporada.

Butler se enfrentaba a su exequipo, el que decidió traspasarle porque no quería ceder a sus pretensiones contractuales, y llevaba 17 puntos en 21 minutos antes del accidente, además de cuatro asistencias y tres rebotes. En el mes de enero, estaba promediando 21 puntos y 53% en tiros, era el segundo máximo anotador del equipo detrás de Curry y estaba mereciendo su extensión de contrato valorada en 111 millones por dos años por el simple hecho de haber jugado en 38 de los 44 partidos de la presente temporada. Aunque Kerr lo definiera como un "alfa" en la rueda de prensa posterior al partido, Butler solo ha promediado 58 partidos por campaña desde que abandonó Chicago en 2017, ganándose una reputación negativa por su hábito de no tomarse demasiado en serio la temporada regular.

Giro radical

Los Warriors han ganado 12 de sus últimos 16 partidos y son octavos en la conferencia oeste, y aunque un equipo no depende única y exclusivamente de un solo jugador, la lesión de Butler supone el final de las aspiraciones reales que podían tener a ganar el título. Antes de traspasar por el seis veces All-Star en febrero del año pasado, los Warriors perdían más partidos de los que ganaban. Tras su llegada, el equipo dio un giro radical en su rendimiento. Pasaron de ganar el 49% de sus encuentros (25 victorias y 26 derrotas) al 67% (46 victorias y 22 derrotas). Superaron la primera ronda de playoffs contra los Houston Rockets (4-3) antes de caer frente a los Minnesota Timberwolves (4-1), pero de no ser por la lesión de Curry, quién sabe hasta dónde habrían podido llegar.