Champions League
Guardiola, tras el fiasco del City en Noruega: "Todo está saliendo mal, tenemos que volver a lo que éramos"
El técnico catalán lamenta la pésima marcha de su equipo con cuatro tropiezos consecutivos en la Premier y la sorprendente derrota de este martes contra el Bodo/Glimt.
El City de Guardiola se congela en Noruega y prolonga su bache
Pep Guardiola, técnico del Manchester City, aseguró este martes tras perder contra el Bodo/Glimt que "todo está saliendo mal" en un 2026 repleto de tropiezos. El equipo inglés perdió por 3-1 contra los noruegos en un partido en el que acabaron con diez jugadores por expulsión de Rodrigo Hernández.
Los 'Sky Blues' son el primer club inglés en perder contra el Bodo/Glimt después de que los seis anteriores salvaran la papeleta. "Tenemos que volver a lo que éramos. Los resultados desde 2025 no son buenos, ni en la Premier League ni hoy, pero tenemos que mirar hacia adelante, al partido contra el Wolves y luego el Galatasaray. Tenemos la sensación de que todo está yendo mal, pero hay que cambiar eso", dijo Guardiola.
Cambiar la dinámica
Desde el inicio de año, las únicas victorias del City han llegado en la FA Cup, contra el Exeter City, y en la Copa de la Liga, contra el Newcastle, en tanto que en la Premier Leaguen han pinchado en cuatro encuentros consecutivos, con un empate y la derrota del pasado fin de semana contra el Manchester United.
"El United nos ganó y fue mejor que nosotros. Hoy el Bodo/Glimt ha tenido sus momentos, pero nosotros estuvimos ahí y creamos ocasiones, ellos en las transiciones estuvieron fenomenales. No les infravaloramos. Llegaron el año pasado a semifinales de la Europa League. Tenemos que cambiar la dinámica".
Pese a la derrota, el City sigue en buena posición para clasificarse a octavos de final entre los ocho primeros. Para incrementar sus opciones de ello tendrán que vencer la semana que viene al Galatasaray en el Etihad Stadium.
