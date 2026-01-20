España competirá con 20 deportistas en los Juegos Olímpicos de Invierno

España presentará en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo la mayor delegación de su historia. 20 deportistas representarán al olimpismo español, igualando la cifra récord alcanzada en Sochi 2014 para la edición que se disputa en Lombardía entre el 6 y el 22 de febrero.

El Comité Olímpico Español ha refrendado este martes el listado definitivo, compuesto por 13 hombres y 7 mujeres, que supera ampliamente los clasificados para la última edición olímpica, la de Pekín 2022. La lista, no obstante, queda a expensas de posibles bajas que puedan dar entrada a españoles que figuran en puestos de reserva.

Los 20 deportistas españoles

Los considerados como deportes de invierno concentran casi la mitad de la convocatoria, con nueve deportistas. En esquí alpino estarán Joaquim Salarich y Arrieta Rodríguez; en esquí de fondo participarán Bernat Sellés, Jaume Pueyo y Marc Colell; y el snowboard aporta cuatro deportistas: Lucas Eguibar y Álvaro Romero en snowboard cross, Queralt Castellet en halfpipe y Nora Cornell en slopestyle y big air.

Siete serán los patinadores españoles presentes en Milán-Cortina d'Ampezzo. Serán las parejas de danza compuestas por Sofía Val y Asaf Kazimov y por Olivia Smart y Tim Dieck; Tomás Guarino en patinaje artístico individual; y Nil Llop y Daniel Milagros en patinaje de velocidad.

Completan la delegación cuatro esquiadores de montaña, una disciplina que se estrena este año en el programa olímpico. Representarán a España Ot Ferrer, María Alonso, Ana Costa y un Oriol Cardona que se presenta con la opción más firme de conseguir medalla, algo que España solo ha logrado en cinco ocasiones a lo largo de la historia. Queralt Castellet, plata en Pekín 2022, fue la única medallista de la anterior edición olímpica.

Los abanderados

El COE también ha decidido este martes que la patinadora Olivia Smart y el esquiador Joaquín Salarich sean los abanderados en la ceremonia que se celebrará en el estadio de San Siro de Milán, recogiendo el testigo de Queralt Castellet y Ander Mirambel. Como es habitual, este honor ha recaído en los deportistas con mejor palmarés olímpico que todavía no hubiesen ejercido como abanderados.