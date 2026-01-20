Dro, la salida que saca de sus casillas al impasible Flick

Puede, bueno, es seguro, que no sea casualidad que los dos grandes cabreos que ha protagonizado el intocable Hansi Flick, auténtico portavoz del FCBarcelona y al timón de una plantilla plagada de jóvenes, tengan que ver con dos de los fenómenos de La Masía: Lamine Yamal y, ahora, Pedro ‘Dro’ Fernández, ese chavalito, ya con 18 años, medio gallego, medio español, medio filipino, que ha decidido recoger sus bártulos, sus botas y abandonar el ‘més que un club`.

El 17 de octubre, Flick montó en cólera ante el rumor, el ruido y la leyenda de que Lamine Yamal ¿se acuerdan, verdad? había sido titular ante el PSG rompiendo la norma de que si llegas tarde a un entrenamiento, aunque sea de activación, no sales en el equipo inicial.

Cuando le preguntaron si había roto con uno de sus diez mandamientos y/o Deco le había sugerido que la ‘joya de la corona’ debía ser titular, Flick se enfadó (y mucho) y dijo: “Me gustaría saber de dónde sacan ese rumor. Es una mierda. No es así. Es un rumor basura. Quién lo ha dicho ha mentido ¿entendido?” Bueno, pues el rumor aún sigue corriendo por la ciudad.

Todos los clubs, acaban probando su propia medicina. Y siempre, en todas las épocas, con todas las directivas y presidentes, cuando se producen salidas como la de Dro, todas las criticas apuntan a "negligencia en la gestión". Menos ahora, cuando el 'laportismo' trata de culpar al chaval.

Y, ahora, el segundo cabreo del 'mister' también es muy, muy, notorio, casi excesivo para la serenidad con la que se expresa Hansi (aún en inglés, para seguir controlando él el tiempo de la respuesta) y se produjo cuando le preguntaron qué opinión le merecía que Dro, uno de los mejores talentos de La Masía, vaya a pagar su cláusula y abandone el Barça. Dicen que hacía el PSG, aunque nadie tiene confirmación de su destino.

Y, sí, Flick volvió a mostrar su ¿peor?, no, no, simplemente su versión (oculta) de profesor enfadado con el alumno, con uno de sus alumnos preferidos y pidió tiempo para que se confirme la salida del chaval (bueno, él, de momento, ya lo ha descartado y no salió en la foto oficial del equipo) y, a partir de entonces, hablará. Es decir, que se prepare el muchacho, su familia y su representante. Da la sensación, solo la sensación, de que Flick lo contará todo. Luego, igual se queda, como siempre, en nada.

Yo ya tengo casi 74 años y, no sé ustedes, pero he visto muchos casos de estos. Y ¿quieren que les diga lo que pienso?, pues bienvenido al mundo real, señor Flick. Mire, en otras épocas, con otros presidentes, perdón, en todas las épocas y con todos los presidentes, cuando se producía una salida, que no huída, como la de Dro, todos los disparos iban dirigidos a la junta, al presidente de turno, a la gestión de la cantera, a los responsables de La Masia.

El argumento era siempre el mismo, curiosamente el que el discurso oficial, el relato laportista de ahora, intenta ocultar. Siempre se criticaba, siempre se señalaba al presidente, al director deportivo, a los responsables de la cantera, al considerar que esa salida había sido “una negligencia en la gestión” del contrato del chaval, de las promesas incumplidas o de cualquier cosa que dependiese de la junta de aquel momento, que se había despistado, que no la vio venir.

Todo era, cómo es posible que la cláusula de ese chaval sea solo de 6 millones, cómo es posible que no se le renovase antes si tan importante era y le pusieran una cláusula de escape superior, cómo es posible que ni el entrenador ni los responsables deportivos del fútbol profesional o los tutores de La Masia no hayan parado ese golpe, no hayan podido evitar esa escapada. Repito: negligencia en la gestión.

Ahora no, ahora se está imponiendo el relato oficial de que el chaval es un impaciente; que solo tiene 18 años; que, como ya denunció Flick en medio de su silencio, “hay gente a su alrededor que…”, le ha comido la cabeza; Iván de la Peña, su representante, más que amigo de Luis Enrique, se lo quiere llevar al PSG; que cómo es posible que se vaya si Flick se lo ha dado todo (todo son 150 minutos en 30 partidos oficiales) y que estaba llamado a formar parte del futuro, bueno, que ya era presente…

Son cientos los jóvenes, sean o no canteranos, que han abandonado los grandes clubs en busca de más minutos. No hay que olvidar cómo se fueron Piqué, Cesc y/o Olmo y, luego, volvieron, en algunos casos pagando el Barça decenas de millones de euros.

Es evidente que el fútbol está plagado de desplantes así y que todo el mundo acaba sufriendo su propia medicina. Lo duro es que el Barça no viera venir esta jugada, que no tuviese cómo parar, ni con dinero, ni con tacto, ni con promesas, esta salida.

El chaval, niño o adulto, cree que merece más minutos de los que le han dado y, probablemente, piense que hay cola (Pedri, Olmo, Fermín…) para jugar en cualquiera de las tres posiciones donde puede jugar este chavalito: centrocampista, media punta o extremo. Lo mismo le ocurrió a Jan Virgili, con quien hablé en Mallorca. “Me fui porque, en el Barça, había un atasco, un embudo tremendo y veía que era imposible ser titular. Preferí buscarme la vida”. Lo mismo ocurrió con Piqué, Cesc y/o Olmo, que, luego, regresaron costándole al Barça (bueno, Piqué no tanto) un dineral: 40 millones Cesc y 50, Olmo.

Y Dro, como Virgili, como tantos otros, prefieren jugársela sabiendo que estas maniobras no siempre salen como las planeas. Igual llegas al nuevo club, el que sea pues, insisto, nadie sabe si será finalmente el PSG, y acabas en el filial o chupando banquillo. Es decir, viviendo la misma situación que en el Barça aunque, eso sí, habiendo salvado el presente y el futuro económico de los tuyos, de toda tu familia y de dos o tres generaciones, que eso también debe tenerse en cuenta. Y mucho.