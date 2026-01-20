Dmitrovic pone calma en el Espanyol: "Tres partidos sin ganar no cambian nuestra temporada. Estamos quintos"

Marko Dmitrovic tiene mucho que ver en la excelente temporada del Espanyol de Manolo González. El sustituto de Joan Garcia está cumpliendo de maravilla bajo palos, con intervenciones que han dado muchos puntos al cuadro catalán. El viernes pasado, incluso, llegó a parar un penalti a Vanat que tuvo que repetirse al no tener ningún pie sobre la línea de gol en el momento del impacto.

El duelo catalán se acabó perdiendo y los pericos encadenan tres encuentros sin vencer, con un punto de 9 posibles. "La derrota ante el Girona fue un golpe duro. Llevamos toda la temporada haciendo las cosas bien, la autoexigencia de ganarlo todo es alta, simplemente no fue nuestro día. Pero un partido no va a cambiar nuestra actitud”, remarcó este martes el meta serbio.

"No nos van a tirar para atrás"

Dmitrovic, de 33 años, insistió en hacer autocrítica pero sin exagerar la desgracia. El arquero considera que el trabajo hecho hasta ahora también debe destacarse. "Tenemos 34 puntos en 20 jornadas. Es una gran puntuación. Todo eso es gracias a un gran trabajo que se realiza día a día. Llevamos tres partidos sin ganar y somos ambiciosos. Esos tres partidos sin ganar no quitan el gran trabajo que hemos realizado. No se puede ganar siempre. Las derrotas sirven para analizar detalles", reflexionó el guardameta balcánico.

El equipo tendrá la oportunidad de resarcirse el próximo sábado en Mestalla ante un Valencia que se encuentra en la zona baja. "Analizaremos sus virtudes y debilidades para tratar de ganarles. Tendremos que poner la concentración, el esfuerzo y la confianza al máximo. Unos partidos sin ganar no nos van a tirar para atrás", insistió Dmitrovic, consciente de que la receta siempre debe ser la misma: jugar con la máxima intensidad.

En el top-6 de paradas

"El equipo va a muerte. Si salimos a tope tendremos muchas opciones de ganar en Valencia", apuntó el arquero en un mensaje que siempre ha repetido Manolo en las previas de los partidos. "Las derrotas nos sirven para ver que si no estás al 100% no ganas a nadie”, concluyó el guardián blanquiazul.

Dmitrovic detiene un disparo de Hugo Rincón tras un penalti que tuvo que repetirse. / Enric Fontcuberta / EFE

Dmitrovic ha encajado 22 goles en 20 partidos. El meta suma 63 intervenciones y se ubica en el top-6 de la Liga en este apartado estadístico, solo por detrás de David Soria (65), Radu (66), Ryan (70), Herrera (74) y Escandell (97), el portero del Oviedo pluriempleado en cada partido.