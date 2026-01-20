GOLF
Desaparece la estatua en honor a Seve Ballesteros en Pedreña
Según el Ayuntamiento, "todo indica que se trata de un robo"
La Guardia Civil y la Policía Local de Marina de Cudeyo están investigando la desaparición de la estatua dedicada al golfista Severiano Ballesteros en Pedreña, la localidad natal del cántabro, ganador de cinco Ryders Cup, dos Masters de Augusta y tres Abiertos Británicos, entre otros trofeos.
El Ayuntamiento de Marina de Cudeyo tuvo conocimiento de este "lamentable suceso" este lunes por la tarde y "todo indica que se trata de un robo", según ha señalado en un mensaje en redes sociales.
En la publicación, el ayuntamiento ha pedido a los ciudadanos que informen a la Guardia Civil o la Policía Local si hubieran observado "movimientos sospechosos" que puedan estar relacionados con los hechos de dicha desaparición de la estatua en honor al mejor golfista español de la historia.
