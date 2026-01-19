Sorteo de la Copa del Rey 2026, en directo

La Copa del Rey comienza su fase determinante, con los cruces de cuartos de final de una competición en la que todavía sobreviven FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club, Real Sociedad, Alavés, Real Betis, Valencia y Albacete.

El sorteo tiene lugar a partir de las 13.00 horas en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, en la Ciudad del Fútbol de las Rozas.

Cuándo se juegan los cuartos de final

Una vez definidos los emparejamientos, los cuartos de final se disputarán entre los días 3, 4 y 5 de febrero. La ronda se jugará a partido único.

Eso sí, el Albacete, verdugo del Real Madrid en el Carlos Belmonte en los octavos de final, continúa teniendo garantizado jugar la eliminatoria en su estadio al ser el equipo de inferior categoría.

Será a partir de las semifinales cuando las eliminatorias se decidan a doble partido, con ida y vuelta.

El sorteo puede seguirse desde el canal Vamos de Movistar, Teledeporte, además de los canales oficiales de la RFEF. También podrá seguirse en directo a través de la página web de EL PERIÓDICO: www.elperiodico.com

La gran revelación El Albacete sorprendió al Real Madrid en octavos (3-2). Fue un partido muy igualado que acabó decidiendo Jefté Bentancor en el último minuto. El delantero entró en la segunda parte y metió un doblete para el delirio de la afición del Carlos Belmonte, estadio que volverá a recibir un equipo de primera. También fue el debut de Álvaro Arbeloa en el banquillo madridista.

Porterías imbatidas El Barça y el Alavés son los únicos dos equipo de los ocho que todavía no han encajado gol. El conjunto azulgrana derrotó al Guadalajara en dieciseisavos (0-2), e hizo más de lo mismo contra el Racing de Santander en octavos (0-2). El club de Vitoria tampoco ha encajado gol en ninguno de sus cuatro partidos. Aplastó al Getxo en la primera ronda (0-7), goleó al Portugalete en la segunda (0-3), eliminó por la mínima al Sevilla en Mendizorroza (1-0) y se clasificó a cuartos tras imponerse al Rayo Vallecano (2-0).

De los 112 clubes que arrancaron su andadura en la competición, solo quedan ocho. El único de Segunda División que permanece vivo es el Albacete, que eliminó al Real Madrid en octavos y ya sabe que jugará de local. Por orden de su posición en liga, estos son los que todavía aspiran a levantar el título: FC Barcelona

Atlético de Madrid

Real Betis

Real Sociedad

Athletic Club de Bilbao

Valencia

Alavés

Albacete (2a)