Sorteo de la Copa del Rey 2026, en directo

Ferran, Fermín y Lamine celebran un gol del Barça.

Ferran, Fermín y Lamine celebran un gol del Barça. / Dani Barbeito

Giacomo Leoni Amat

Barcelona
La Copa del Rey comienza su fase determinante, con los cruces de cuartos de final de una competición en la que todavía sobreviven FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club, Real Sociedad, Alavés, Real Betis, Valencia y Albacete.

El sorteo tiene lugar a partir de las 13.00 horas en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, en la Ciudad del Fútbol de las Rozas.

Cuándo se juegan los cuartos de final

Una vez definidos los emparejamientos, los cuartos de final se disputarán entre los días 3, 4 y 5 de febrero. La ronda se jugará a partido único.

Eso sí, el Albacete, verdugo del Real Madrid en el Carlos Belmonte en los octavos de final, continúa teniendo garantizado jugar la eliminatoria en su estadio al ser el equipo de inferior categoría.

Será a partir de las semifinales cuando las eliminatorias se decidan a doble partido, con ida y vuelta.

El sorteo puede seguirse desde el canal Vamos de Movistar, Teledeporte, además de los canales oficiales de la RFEF. También podrá seguirse en directo a través de la página web de EL PERIÓDICO: www.elperiodico.com

