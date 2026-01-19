Seattle Seahawks-LA Rams y Denver Broncos-New England Patriots, finales de conferencia en la NFL

Los duelos entre los Seattle Seahawks y Los Angeles Rams y entre los Denver Broncos y los New England Patriots protagonizarán las respectivas finales de la Conferencia Nacional y la Conferencia Americana de la NFL, la liga estadounidense de fútbol americano, tras la disputa este fin de semana de la Ronda Divisional.

Ya sólo quedan cuatro equipos camino del anillo de campeón que se decidirá el próximo domingo 8 de febrero en San Francisco después de una segunda ronda de eliminatorias en la que se necesitó incluso la prórroga para decidir dos de ellas y en la que sólo uno fue capaz de ganar a domicilio.

La primera prórroga fue en el partido que abrió el sábado esta Ronda Divisional entre los Broncos, exentos de la primera ronda por ser los mejores de su conferencia, y los Buffalo Bills, un duelo repleto de alternativas y que se decantó del lado de los locales en el tiempo suplementario por 33-30, aunque con la mala noticia de la lesión de tobillo de Bo Nix, su 'quarterback' titular, que ya no jugará lo que resta de temporada. Será la primera final de conferencia desde la temporada 2015-2016 para los Broncos.

Esa campaña los Broncos llegaron a su última Super Bowl derrotando a los New England Patriots de Tom Brady. La franquicia de Boston será de nuevo su rival para pelear por el anillo después de derrotar con cierta solvencia por 28-16 bajo una ligera nevada a unos Houston Texans demasiado erráticos.

Los 'Pats' firmaron su decimosexta final en la Conferencia Americana en un partido que casi siempre dominaron y donde su 'quarterback', Drake Maye, lejos de su nivel de la Fase Regular, estuvo algo más sólido que el visitante, un CJ Stroud que acabó con 20/47 en lanzamiento y con cuatro intercepciones.

Por su parte, en la Conferencia Nacional, el mejor equipo de la primera fase y exento de la primera ronda, los Seattle Seahawks protagonizaron la victoria más abultada de esta Ronda Divisional, un contundente 41-6 sobre los San Francisco 49ers que les permitió volver a la final once años después.

Enfrente tendrán a Los Angeles Rams, los únicos que fueron capaces de ganar a domicilio tras un apasionante duelo con los Chicago Bears que también necesitó de una prórroga y que se decantó de su lado por 17-20.

Los Bears, que habían ganado su primer partido de 'playoff' en 15 años, no pudieron alargar su sueño ni aliarse con las frías temperaturas de la ciudad, cayendo ante unos Rams que les impidieron anotar en el primer y tercer cuarto. El partido se fue a la prórroga y ahí, Matthew Stafford, quarterback visitante, no falló para que los Rams aspiren a estar en la Super Bowl por primera vez desde su victoria en febrero de 2022 ante los Cincinnati Bengals.