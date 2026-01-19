PALABRA DE CAMPEÓN
Marc Márquez: "Ya he superado mi mayor reto, ahora toca divertirse"
Hace días, semanas, que Marc Márquez Alentá, el campeón de campeones, el campeón que ha regresado del infierno y ha vuelto a ganar tras un auténtico viacrucis de lesiones y operaciones, ha regresado. Ya está (casi) bien y, hoy, en Madonna di Campiglio ha mostrado su mejor sonrisa y esperanza. Objetivo: repetir título, por descontado.
No fue lo del año pasado, no, cuando Marc Márquez Alentá (Cervera, Lleida, 17 de febrero de 1993) se presentó en Madonna di Campiglio, la estación de esquí italiana, como un auténtico novato, ‘rookie’, después de su brillantísima temporada a los mandos, sí, de una Ducati cliente en el seno del equipo ‘satélite’ del desaparecido campeón italiano Fausto Gresini.
‘Et’ ha sido, hoy, el gran protagonista de la brillante y lujosa presentación del nuevo-viejo equipo Ducati Lenovo, relegando a un segundo plano al tricampeón italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia. Marc ha hecho esperar a todo el mundo, como solía hacer Valentino Rossi, porque todo el mundo lo perseguía y quería hablar con él.
Tras todo el ruido y compromisos, MM93 concedió quince minutos a los enviados especiales de los medios españoles. Y se mostró como siempre, con una sonrisa de oreja a oreja y dispuesto a defender su trono frente a todos y frente a todo.
Veo que ‘Pecco’ Bagnaia se ha puesto las tes estrellas de sus tres títulos, junto al dorsal 63 ¿tuvo usted la tentación de ponerse sus nueve estrellas?
No, no, ‘Pecco’ ya las llevaba el año pasado y no, nunca he sentido esa tentación. Al final, mi logo es el 93 y eso no va a cambiar, es así como me identifico y como me identifican mis fans así que no, nunca pensé en esa posibilidad. Las estrellas las llevamos guardadas en el corazón.
"Estoy bien, me falta un poquito, pero tengo un mes y medio para estar a tope. No estoy intranquilo, porque la experiencia me dice que, cuando esté bien físicamente, la velocidad aparecerá porque siempre ha estado ahí"
¿Cuál es el objetivo de esta nueva temporada, no hay obsesión por conquistar el décimo título?
Nunca ha habido esa obsesión. El objetivo sigue siendo vivir con pasión la vida y las carreras. Superado el reto más duro e importante de mi vida, de mi carrera, ahora toca divertirse. Los resultados suelen salir cuando te diviertes y ese es el objetivo, disfrutar pilotando, compitiendo. En ese sentido, pues, el objetivo seguirá siendo estar en el podio en cada carrera o intentarlo.
Así que cero obsesiones, se trata, simplemente, de disfrutar.
Siempre digo lo mismo y, en ese sentido, este año no será distinto a los demás: no hay obsesión por ganar, por conquistar otro título, pero sí hay objetivos. Y, por supuesto, este año me gustaría luchar por un título más. No olvidemos que mi posición y la del equipo Ducati ha cambiado respecto a enero del pasado año, a la misma presentación del 2025, pues tanto Ducati como yo somos campeones y eso te obliga a ser candidato a la victoria siempre. Todo el mundo sabe que esa presión, la de ser favorito, me encanta. Yo rindo más con presión. La intención es tratar de ser campeón y lo importante es estar preparado cada fin de semana para cuando se presente la opción de ganar o subirnos al podio, agarrarla.
Su frase favorita cada año por estas fechas es “todos empezamos de cero”. ¿Estamos en ese punto?
Estamos en ese punto, es verdad, incluso nuestro jefe, Claudio Domenicali (CEO de Ducati Corse) lo ha remarcado en la presentación de hor, pero asegurando que pelearemos por renovar el título y, desde luego, estamos con buena inercia. Es verdad que año nuevo es sensación nueva y una de las cosas que he aprendido con el paso de las temporadas es que, no solo de una temporada a otra, sino de un año a otro, puede cambiar todo. Recordemos, por ejemplo, que fui campeón en Japón y, en el gran premio siguiente, me lesioné seriamente en el hombro derecho. Eso te pasa a inicios de temporada y puede complicarte mucho la vida.
¿Se siente fuerte, recuperado, con posibilidades de empezar dominando la categoría?
Me veo bien, estoy fuerte, muy mejorado respecto a hacer dos semanas cuando tuve alguna duda, cosa que siempre ocurre cuando protagonizas una recuperación larga, lenta, delicada. Si hubiésemos hablado hace dos semanas, te hubiera dicho “¡mmmm, no sé, no sé”, pero ahora estoy bien, sí. Lo importante es hacer una buena aproximación a la pretemporada, cosa que hemos hecho, volver a contactar con la moto poco a poco y estar a punto para el primer gran premio, en Tailandia, a finales del próximo mes. Ese es el objetivo: estar a tope, aunque será difícil, en Tailandia (1 de marzo).
Pero ¿qué le falta para estar al cien por cien?
Me falta un poquito, sí, pero aún tengo más de un mes para conseguir el estado ideal. Me falta resistencia, poder entrenarme duro un par de días y no notar el cansancio al día siguiente. Me falta saberme fuerte, recuperado del todo. Sé que si estoy bien físicamente, la velocidad sigue ahí, está, eso es lo que menos me preocupa. En cuanto esté físicamente a tope, surgirá la velocidad, que siempre ha estado ahí. Soy muy feliz con mi vida, personal y profesional. Y, repito, el mayor reto ya lo he superado: regresar, ganar tras un duro viacrucis.
"¿Mi renovación con Ducati?, bueno, si en diciembre dije que estaba un 8 sobre 10 en intención de renovar, ahora puedo decir que he subido un puntito: estoy 9 sobre 10. Creo que antes de que arranque el Mundial habrán varios anuncios"
¿Ha vuelto a tener la tentación de regresar antes de tiempo?
Siempre he dicho que tener la tolerancia del dolor muy baja me lleva a pensar que ya estoy a punto, pero esta vez hemos sido prudentes. Es verdad que adelantamos unos días el contacto con la moto, pero porque los doctores me dijeron que estaba listo y no había problemas, pero estamos siendo prudentes. Ahora ya estoy contento de cómo me siento encima de la moto. Hace un par de semanas me sentía bastante rígido, pero, ahora, ya voy más suelto, más cómodo, empiezo a ser yo.
A mediados de diciembre, usted comentó que su renovación con Ducati estaba en un 8 sobre 10 ¿ha aumentado ese porcentaje?
Pues sí, estamos un poquito más cerca de la renovación, digamos que 9 sobre 10. No tengo prisa por firmar y anunciarlo, pues aún estamos en conversaciones con Ducati. Me gustaría alargar el acuerdo o el anuncio un poco más, ver cómo van las primeras carreras, pero el mercado nos obligará a comunicarlo antes de hora, pero supongo que, antes de la primera carrera (Tailandia, 1 de marzo), las renovaciones o fichajes de los tres o cuatro pilotos más destacados se conocerá sus destinos.
Entre esos condicionantes de la negociación, ¿entra saber quién será tu compañero de equipo, ya que Massimo Rivola, jefe de Aprilia, acaba de afirmar que, en 2027, tu compañero será Pedro Acosta?
Nunca, jamás, he puesto condicionante alguno a mis equipos, a mis fábricas, para escoger a mi compañero de equipo. Repito: nunca. Yo miro por mí, por mi proyecto, por mi futuro, busco lo mejor para mí e intento conseguir aquellas cosas y condiciones que me permitan ser feliz, tanto personal como profesionalmente. La motivación siempre es lo más importante pero, repito, ya he logrado lo más difícil: volver a ganar. Nadie puede condicionar el proyecto de una fábrica, de un equipo. Respeto muchísimo a ‘Pecco’ (Bagnaia), como para ponerme a hablar, ahora, de quién será mi compañero el año que viene.
Usted siempre ha ido a tope sobre la moto, jamás se reservó nada, ¿estamos ante un Marc Márquez que se sabe controlar más, que se reprime a menudo, que es algo más prudente?
Bueno, me acaban de dejar probar un Audi en la nieve y he pasado muy, muy, muy cerquita del muro. He hecho ‘un Márquez’ con ese Audi. Pero, sí, la edad me permite controlarme más. Sobre todo las lesiones. Las lesiones, la dureza de las recuperaciones, te ponen en tu sitio. Recuerdo que, la semana pasada, Jose (José Luis Martínez, su asistente desde hace más de una década) me dijo ‘es la primera vez que, tras una rehabilitación, te he visto evolucionar’. Antes, después de la recuperación, iba como si no me hubiese pasado nada, ahora me lo he tomado con calma. Cuando he regresado ahora, entrenaba con más pilotos y todos me pasaban, pero yo no me desviaba de mi camino. Poco a poco. La edad no te quita velocidad, pero te puede ayudar a ser más prudente. Los jóvenes están ahí, empujando duro y te obligan a tomarte las cosas, no con menos intensidad pero sí con más precaución.
¿Será éste un año donde el título dependerá de estar en el podio cada carrera y no tanto de ganar?
Puede ser, sí, tal vez, no digo que no, pero ganar te da ese margen de que tienes puntos para perder y, por tanto, con ese colchón tienes la tentación de arriesgar. De todos modos, estoy convencido de que no será una temporada como la del año pasado, que fue atípica, con muchos fallos de muchos pilotos y estoy pensando en ‘Pecco’ (Bagnaia), como fue Àlex (Márquez, su hermano), que se perdió dos carreras, dos ceros…será distinto sí, pero si hay un piloto, el que sea, que eleva la velocidad, el ritmo, de carrera, no habrá más remedio que seguirle y puedes caerte, sí.
"¿Qué pienso de la aparición de la IA en nuestro mundo?, pues que debemos trabajar con ella. Nosotros tenemos a Lenovo, que tiene grandísimos profesionales en ese sector, pero le diré una cosa: las decisiones las seguiremos tomando los humanos, de eso no tengo ninguna duda".
Ya veo que no se consideras el único favorito al título.
Ni mucho menos, jamás he cometido ese error. Si algo me enseñó Andrea Dovizioso es a no despreciar, bueno, despreciar no sería la palabra adecuada, a tener en cuenta a todos los pilotos. ‘Dovi’, por ejemplo, fue una demostración de lo que digo, al aparecer cuando nadie contaba con él. Àlex, mi hermano, lo fue el año pasado pues, en enero, nadie contaba con él. Y no solo ellos, Pedro (Acosta), Marco (Bezzecchi), por descontado o el mismo Maverick Viñales, que está trabajando duro de la mano de Jorge (Lorenzo, pentacampeón del mundo), que veremos cómo sale esa asociación, estarán en las quinielas de todos.
¿Qué papel le reserva a la Inteligencia Artificial (IA) que ya aparece en todas las actividades de nuestras vidas?
(Risas) Bueno, sí, es la evolución de la vida. La IA está en todos los sectores de nuestra vida. Nosotros, por ejemplo, tenemos a Lenovo que posee muchísima experiencia y profesionales extraordinarios que nos ayudan en nuestro trabajo. Puede que ellos estén escribiendo el futuro, que no podemos limitarlo de ninguna manera. Debemos utilizar la IA para mejorar, pero las decisiones las seguiremos tomando los humanos, de eso no tengo ninguna duda.
