Madrid acogerá de nuevo los Premios Laureus el próximo 20 de abril

La atención de los aficionados al deporte de todo el mundo se centrará en Madrid el próximo 20 de abril, cuando los Laureus World Sports Awards 2026 se celebren en el Palacio de Cibeles. Los mejores atletas del mundo y las leyendas históricas de la Laureus World Sports Academy volverán a reunirse en la capital española para el mayor espectáculo del deporte.

Tenis, Vuelta, Fórmula 1...

Qué mejor lugar que una de las grandes capitales deportivas del mundo para celebrar los logros y actuaciones más destacadas de 2025, al tiempo que se pone en valor el poder transformador del deporte en comunidades diversas de todo el planeta. Madrid se ha convertido en sinónimo de excelencia deportiva internacional. Sede del Mutua Madrid Open, una cita imprescindible del circuito de tenis, y anfitriona de la etapa final de La Vuelta a España, la capital sumará el próximo septiembre un nuevo hito a su calendario con la celebración de la primera carrera de Fórmula 1 en la ciudad desde 1981. La ciudad cuenta además con un referente del baloncesto y espacio multiusos como el Movistar Arena, así como con un amplio complejo de piscinas que acoge regularmente competiciones nacionales e internacionales.

Dos de las organizaciones más relevantes del fútbol mundial tienen su sede en la ciudad, atrayendo cada semana la atención de la comunidad deportiva global. El Real Madrid, quince veces campeón de la UEFA Champions League, nunca está lejos del foco mediático y congrega a una audiencia mundial para ver a los mejores futbolistas del planeta en su estadio futurista Santiago Bernabéu. Al otro lado de la ciudad, el renovado estadio Riyadh Air Metropolitano del Atlético de Madrid, tres veces campeón de la UEFA Europa League, acogerá la final de la Champions League en 2027 y es una de las sedes candidatas al Mundial de la FIFA 2030.

Los Laureus regresan a Madrid

Desde que Madrid acogió por primera vez los Laureus World Sports Awards en 2024, la ciudad ha recibido como legado los proyectos de la fundación Laureus Sport for Good. Una red creciente de Embajadores Laureus en Madrid ha permitido conectar los programas apoyados por Laureus que trabajan para mejorar la vida de niños y jóvenes en la ciudad y la región, ofreciendo oportunidades educativas y fomentando la participación a través del deporte. La estrella del Real Madrid y ganador del Premio Laureus al Mejor Deportista Revelación del Año 2024, Jude Bellingham, fue anunciado como Embajador Laureus en septiembre, cuando compartió una jornada de fútbol y trabajo en equipo con niños y niñas en la fundación Fútbol Más, apoyada por Laureus. Los Laureus World Sports Awards 2026 volverán a reunir a la comunidad deportiva mundial junto a algunas de las figuras más destacadas del entretenimiento, la cultura y la moda. La icónica estatuilla Laureus se entregará a un ganador en cada una de las siete categorías principales. Los vencedores serán elegidos por el jurado compuesto por los miembros de la Academia Laureus de deporte.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, declaró: “Madrid está más de moda que nunca y este logro es también gracias a los eventos internacionales deportivos que eligen cada vez más a la región como sede, porque saben que aquí encontrarán alegría, prosperidad, cultura, seguridad y, por supuesto, pasión por el deporte. En este 2026 confiamos en renovar con el Gran Premio de España de Formula 1 el éxito mundial que disfrutamos en 2025 con el espectáculo de la NFL vivido en el mejor estadio del mundo, el Santiago Bernabéu, mientras miramos a próximas citas como el Eurobasket, la final de la UEFA Champions League o el Mundial de Fútbol. En Madrid el deporte siempre es bienvenido porque con sus valores que compartimos ganamos todos”.

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, afirmó: “Madrid está orgullosa de que los Premios Laureus vuelvan a celebrarse aquí. Somos una ciudad que ama al deporte y a los deportistas. La capital ha demostrado y seguirá demostrando que tiene capacidad para albergar los más grandes eventos deportivos. Madrid estará a la altura para que la mayor gala del deporte mundial tenga el mejor escenario. Acogemos esta fiesta deportiva con la mayor ilusión y estamos agradecidos de que nos hayáis elegido por tercer año como sede. Estamos deseando celebrar con la élite del deporte mundial este enorme evento deportivo. Madrid y los premios Laureus, juntos un año más. Os esperamos con los brazos abiertos”

Raúl González Blanco, miembro de la Laureus World Sports Academy y leyenda del Real Madrid, señaló: “Me siento profundamente orgulloso de que mi ciudad vuelva a acoger esta extraordinaria celebración del deporte mundial. Los Laureus World Sports Awards son especiales no solo porque reconocen el éxito y los logros deportivos, sino también el impacto positivo que el deporte puede generar en nuestra sociedad. Tengo muchas ganas de dar la bienvenida de nuevo a Madrid a los mejores atletas del mundo, junto a la familia Laureus, para celebrar otro año increíble de deporte”.

Además de reconocer logros deportivos excepcionales de todo el mundo, los Laureus World Sports Awards 2026 volverán a incluir el Premio Laureus Sport for Good, 26 años después de su creación en la primera ceremonia. Las palabras de Nelson Mandela siguen siendo hoy tan relevantes como entonces y, a partir de una red de más de 300 programas deportivos en más de 40 países, el jurado reconocerá el compromiso de una organización con el cambio de vidas a través del deporte. La gala de los Premios, retransmitida a nivel mundial, incluyendo la entrega de galardones y las noticias asociadas, estará disponible para los medios de comunicación de todo el mundo y contará con una amplia cobertura en las plataformas sociales de Laureus.