Os ganaremos, por Lluis Carrasco

Con Del Cerro Grande en el VAR y Gil Manzano en el césped no hay encuentro entre iguales, hay mentira garantizada. Un relato que ya empezamos a conocer de memoria y que siempre empieza y acaba igual. Cuando aparecen ellos, la sensación no es de justicia, sino de escenografía. De teatro. De un fútbol español que se disfraza de neutralidad para salir al escenario y acabar interpretando un embuste.

Este tándem ya no simboliza el error humano, sino la desconfianza permanente. Representan la manipulación institucionalizada, el engaño con silbato y la solemnidad del poder vestido de blanco, ese que nunca mancha la camisa, aunque se meta en todos los charcos. Con ellos, la duda no es si se equivocarán, sino en qué momento y con qué creatividad.

Del Cerro observa expectante y paciente desde la sala oscura como quien maneja un tablero. Gil Manzano ejecuta en el campo como quien cumple una orden que nadie ha firmado. Entre ambos convierten la tecnología en coartada y la interpretación en su arma infalible.

Gil Manzano muestra la tarjeta amarilla a Frenkie de Jong en Anoeta. / ANDER GILLENEA / AFP

El Barça, en este contexto, no juega contra once, sino contra la historia que ellos mismos representan. Faltas que se evaporan, contactos que se esconden, agarrones que mutan según el color de la camiseta. Todo es tan flexible que la norma, el domingo, parecía escrita con un lápiz de carbón bajo el agua de Donosti…

¿Que veo conspiraciones? ¡No! Se trata de “criterio”, dicen en Madrid. Curioso criterio, el que no se explica, se impone. Y que, casualmente, jamás favorece al que cuestiona el sistema.

Del Cerro y Gil Manzano no arbitran: representan. Representan un modelo, una jerarquía, un fútbol que prefiere el silencio cómodo a la verdad incómoda. Son el rostro necesario de una autoridad que pide confianza mientras colecciona sospecha.

No, no os creemos. No os creemos cuando no veis y pedís calma. Porque vuestra calma siempre llega después de vuestra condena.

Pero os ganaremos. Os ganaremos a todos. Lo hemos hecho otras veces. Y no tendréis suficientes partidos para impedirlo.