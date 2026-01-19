Los Hispanos caen ante Alemania y se complican su futuro en el Europeo (34-32)

La selección española masculina de balonmano ha avanzado a la Ronda Principal del Europeo de balonmano, que se está celebrando en Dinamarca, Suecia y Noruega, a pesar de la derrota de este lunes ante Alemania (34-32), todo tras un partido de arreones en el que siempre marchó a remolque y que le hará pasar a la siguiente fase sin puntos, un contratiempo en el objetivo de luchar por las semifinales.

Con la mitad de los deberes hechos por la victoria de Austria frente a Serbia (26-25) en el turno anterior, que les clasificaba matemáticamente para la 'Main Round', los de Jordi Ribera se jugaron los puntos ante una subcampeona olímpica que luchaba por su supervivencia y que controló en todo momento el choque. Si ganaba, avanzaría con dos puntos, con uno si empataba y de vacío si caía, pero los de Alfred Gislason le negaron toda oportunidad.

Ambiente germano

En el Jyske Bank Boxen de Herning, plagado de aficionados germanos, Agustín Casado rompió las hostilidades e inauguró el marcador y Aleix Gómez golpeó también desde los siete metros para ofrecer las primeras ventajas a los suyos (1-2). Sin embargo, las facilidades en defensa y varias pérdidas permitieron a Alemania tomar la iniciativa con un parcial de 3-0 (4-2).

Aún así, España se mantenía en un margen de uno o dos goles por debajo e incluso pudo empatar el encuentro poco antes de llegarse al ecuador del primer tiempo, con 8-7 en el luminoso, primero en un mano a mano desperdiciado por Casado y después con otra acción en solitario de Aleix Gómez, que se encontró con una sensacional parada de Andi Wolff, pesadilla para los españoles en las semifinales de Paris 2024.

Doble superioridad

Sergey Hernández también respondía bajo palos para mantener con vida a los de Jordi Ribera, que veían cómo todo parecía ponerse cuesta arriba cuando, en apenas un minutos, perdían dos minutos tanto a Abel Serdio como a Antonio Serradilla, ofreciendo una doble superioridad numérica a la subcampeona olímpica. En inferioridad, Aleix Gómez no falló desde los siete metros (9-8), pero los de Alfred Gislason no desaprovecharon la oportunidad para situarse tres arriba a falta de diez para el descanso (12-9).

El 14-10, máxima diferencia hasta el momento, a poco más de cinco minutos para el intermedio encendía las alarmas. A pesar de todo, el equipo buscó soluciones y logró reducir la renta para llegar con opciones al descanso (17-15).

A solo un tanto

La película continuó con el mismo guion en la reanudación, con la bronce en Paris 2024 resistiendo en medio del intercambio de goles y Nacho Biosca situándose en la portería española. Jan Gurri acercaba a España (21-20), pero dos goles de Lukas Mertens frustraban la reacción (23-20).

La exclusión de Kiesler a poco más de uno cuarto de hora para el final permitió al combinado ibérico disfrutar de dos minutos de superioridad, una ventaja que, sin embargo, no consiguió aprovechar (24-20), aunque logró corregirlo con varios minutos de velocidad que le situaron a solo un tanto de Alemania (25-24).

Varios ataques desperdiciados le frenaron y encarrilaron el triunfo de los germanos, mucho más fiables arriba y que con solo dos minutos por delante alcanzaron la máxima diferencia del partido (34-29). Aún así, España tiró de garra para reducir la desventaja, insuficiente para 'pescar' puntos.

Ficha técnica

ALEMANIA: Späth (P), Wolff (P); Golla (2), Schluroff, Häseler (1), Knorr (5), Zerbe (3, 1 pen.), Köster (6), Uscins (8), Kiesler, Semper, Dahmke, Mertens (4), Fischer (5), Grgic y Kohlbacher.

ESPAÑA: Hernández (P), Biosca (P), Serradilla (1), Gurri (6), Casado (1), Tarrafeta (4), A.Dujshebaev (1), D.Dujshebaev (3), Odriozola (2), Garciandia, Fis (4), Gómez (4, 4 pen.), Suárez, Fernández (3), Barrufet, Rodríguez, Serdio (2) y Romero.