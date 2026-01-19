El Espanyol pedirá explicaciones al CTA por el arbitraje contra el Girona

El fiasco del viernes en Cornellà ante el Girona (0-2), uno más en una lista que cuenta ya con seis duelos en casa sin triunfo contra los gerundenses, causó la indignación de todos los pericos. Manolo González ya expresó su enfado sin reparos por una actuación arbitral que consideró decisiva en la victoria del equipo de Míchel, certificada con dos penaltis muy rigurosos en el tiempo añadido de cada tiempo. El segundo provocó el lanzamiento de botellas de la afición local, hasta el punto de que una de ellas impactó en el meta Gazzaniga y esta semana se conocerá el castigo. La cúpula perica, mientras, ha reaccionado a toda esta polémica y pedirá explicaciones al Comité Técnico Arbitral en Madrid.

La reunión tendrá lugar el próximo martes 27 de enero, cuando Mao Ye, CEO y vicepresidente, y Antonio Dávila, vicepresidente y mano derecha de Alan Pace, acudirán a la capital molestos por el arbitraje sufrido el pasado viernes. El primer penalti fue una torpeza de Omar El Hilali, que perdió de vista la pelota, y derribó a Hugo Rincón. El contacto fue leve pero el VAR no corrigió la decisión. La segunda pena máxima, de Rubén sobre Asprilla, aún pareció más surrealista, pero el mayor cabreo lo propició la pírrica prolongación final: cuatro minutos de añadido en un choque trabado repleto de protestas e interrupciones.

Criterio y reglamento

Los dirigentes pericos quieren conocer en primera persona el criterio aplicado en el duelo catalán de Cornellà. El Espanyol envió una carta al CTA expresando su preocupación por estas decisiones y solicitará aclaraciones para comprobar si se aplicó el reglamento con corrección o no. El segundo penalti y el añadido de cuatro minutos son las principales quejas del club blanquiazul.

Vanat celebra su segundo gol ante la desesperación perica. / AFP7 vía Europa Press

"Hay cosas que no me puedo creer. Pero es lo que hay. Lo único correcto fue repetir el penalti, pero todo lo que ha pasado… Ni una duda, ni una revisión de VAR. Intento estar al margen del tema arbitral. Cuando vi al árbitro… alguna de estas me esperaba", soltó Manolo después de la derrota sufrida ante el Girona. "Lo ha visto toda España. No entiendo nada de este arbitraje", remarcó.

Identificar a los autores

La ira de los hinchas pericos quedó recogida en el acta arbitral y no se descarta que la zona del Gol de El Prat pueda quedar cerrada un partido. El riesgo existe porque hubo puntería en un botellazo al Gazzaniga, pero al no necesitar ninguna atención puede que todo vuelva a quedar en una multa.

Gazzaniga se dirige a los hinchas del Espanyol en pleno lanzamiento de botellas. / AFP7 vía Europa Press

"En el minuto 94, tras la consecución del segundo gol del Girona se produjeron lanzamientos de botellas sin tapón, con líquido en su interior, por parte de aficionados del equipo local, llegando a impactar una de ellas en la espalda del portero visitante sin causar daño aparente. Por este motivo se activó la fase 1 del protocolo de lanzamientos sin que ocurrieran más incidentes", explicó el árbitro en el acta.

El Comité de Disciplina de la RFEF tratará el tema en su reunión de esta semana, mientras el club tratará de identificar a las personas que lanzaron las botellas, especialmente la que golpeó en el meta. Si se cerrará parcialmente el estadio, podría acatarse el castigo o activar recursos a otras instancias como Apelación o el TAD.