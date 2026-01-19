España logra el billete para la segunda fase del Europeo tras la victoria de Austria sobre Serbia

La selección española de balonmano se aseguró su presencia en la segunda fase del Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega, tras la victoria que Austria logró este lunes sobre Serbia (26-25).

Un triunfo que no impidió, sin embargo, la eliminación del torneo del conjunto austríaco, que dirige el español Iker Romero, que necesitaba vencer al menos por cuatro goles para seguir manteniendo vivas sus opciones de clasificación.

Serbia, pendiente de España

Billete para la segunda fase que, por contra, aún podrá lograr la selección de Serbia, que prepara el español Raúl González, si España vence este lunes (20.30 horas) a Alemania, que necesita al menos empatar con los Hispanos para seguir viva en el campeonato.

Un empate que el conjunto germano, vigente subcampeón olímpico, no tendrá nada fácil, ya que España, con la clasificación ya asegurada, buscará el triunfo para acceder a la siguiente ronda con dos puntos en su casillero, los máximos posibles.