El Barça se enfrentará al Albacete, el verdugo del Madrid en la Copa del Rey

El FC Barcelona sabe que no puede relajarse en la Copa, y si no que le pregunte al Real Madrid, que cayó eliminado en octavos frente a un equipo de Segunda División, el Albacete. Las casualidades de la vida han querido que el conjunto azulgrana sea quien visite el estadio Carlos Belmonte para los cuartos de final de la competición. El "Queso Mécanico" tenía asegurado el factor campo como único club de la Hypermotion todavía con vida en el sorteo, y le ha vuelto a tocar el gordo para otra ronda más de emoción.

El Albacete-Barça supondrá un duelo inédito en la historia de la Copa, igual que lo fue el debut de Álvaro Arbeloa en el banquillo madridista, que terminó con un desenlace humillante en otro capítulo negro de la historia del conjunto blanco. La eliminatoria se disputará aún a partir único.

El equipo dirigido por Hansi Flick superó en octavos al Racing de Santander en el Sardinero (0-2), después de haber hecho lo mismo en dieciseisavos contra el Guadalajara (0-2). Será otro desplazamiento a un campo de inferior categoría y tendrá como referencia sobre su dificultad la eliminación infligida por el propio Albacete al Real Madrid, al que batió en octavos (3-2).

A pesar de perder su último partido de liga contra la Real Sociedad (2-1), el Barça es líder de la Liga y se encuentra en una gran dinámica en la que ha sumado 11 victorias consecutivas. El Albacete es decimocuarto en la clasificación de Segunda y su delantero suma cuatro goles en la competición copera: Jefté Betancor anotó un doblete en el histórico triunfo contra el Madrid, y reaccionó en directo al sorteo: "Jugar contra el Barça es un sueño." Además del duelo entre Barça y Albacete, el sorteo también ha definido los cruces de los otros seis equipos de primera, que se disputaran el 3, 4 y 5 de febrero a partido único.

Alavés - Real Sociedad

El estadio de Mendizorroza será donde se dispute el derbi vasco entre Alavés y Real Sociedad. El conjunto de Vitoria no ha encajado ningún gol en sus cuatro partidos de la presente edición: aplastó al Getxo en la primera ronda (0-7), goleó al Portugalete en la segunda (0-3), eliminó por la mínima al Sevilla (1-0) y se clasificó a cuartos tras imponerse al Rayo Vallecano (2-0). Beñat Turrientes, joven centrocampista de la Real, declaró en directo tras conocer el emparejamiento: "Mendizorroza es una campo muy difícil y va a ser un partido disputado, lo bueno es que es cerca de casa e irán muchos aficionados." La última vez que se vieron las caras en la Copa fue en 2003/04.

Valencia - Athletic Club de Bilbao

El conjunto de Carlos Corberán jugará en Mestalla tras superar al Burgos, y lo hará frente al Athletic. En octavos, los bilbaínos aguantaron con un nombre menos toda la segunda parte tras la expulsión de Aitor Paredes, pero Unai Gómez transformó la pena máxima en el 104' de partido para poner el 3-4 definitivo frente a la Cultural Leonesa. El último precedente en copa es de la temporada 2022/23.

Real Betis - Atlético de Madrid

Fue el último emparejamiento en ser revelado, pues solo quedaba decidir qué equipo jugaría de local. Finalmente será el Betis quien lo haga en la Cartuja, la sede de la final. Aitor Ruibal, polivalente jugador del equipo andaluz, calificó el duelo como lo que es: "Partido duro, queríamos jugar en casa porque somos muchos más fuertes". El Chimy Ávila fue el héroe verdiblanco en octavos tras salir del banquillo como revulsivo para anotar un doblete en 12 minutos (2-1). El Atlético de Madrid se encomendó a Griezmann para vencer al Deportivo de la Coruña en octavos de final. El francés marcó el único gol del partido con un maravilloso lanzamiento de falta (0-1).