Un jugador de los Houston Texans, multado por la NFL por un mensaje contra el genocidio en Gaza

El 'linebacker' Azeez Al-Shaair, de los Houston Texans, recibió una multa de 11.593 dólares de la NFL por violar las normas de la liga al escribir en la marca negra bajo los ojos el mensaje "Stop al genocidio", según informó ESPN.

Al-Shaair lució ese mensaje por primera vez durante el partido de la ronda de 'wildcard' del pasado domingo, en el que los Texans vencieron a los Pittsburgh Steelers. El 'linebacker' apareció de esta manera en una entrevista en 'SportsCenter', de ESPN.

Pese a la multa recibida, este domingo Al-Shaair volvió a lucir el mismo mensaje en el partido de la ronda divisional contra los New England Patriots.

El reglamento de la NFL prohíbe que los jugadores mostrar mensajes personales durante el día de partido.

Al-Shaair ha sido un vocal defensor de la causa palestina y ha usado el programa benéfico 'My Cause, My Cleats' de la NFL en beneficio de iniciativas palestinas.

"Si mi plataforma puede llevar aunque sea un poco de esperanza a las familias en Palestina, eso es para lo que quiero usarla", dijo Al-Shaair en un comunicado meses atrás, que volvió a difundir en redes sociales tras conocerse su multa este domingo.