El Atlètic Lleida prescinde de Gabri Garcia como entrenador por los malos resultados

El Atlètic Lleida, penúltimo en el grupo 3 de la Segunda RFEF, ha decidido prescindir de los servicios como entrenador de Gabri Garcia. El exjugador del Barça no ha logrado dotar al equipo de buenos resultados pese a la inversión realizada y el consejo directivo ha optado por encarar la segunda vuelta con una nueva dirección. El relevo de Gabri se conocerá en las próximas horas.

"El Atlètic Lleida ha decidido acabar con la etapa de Gabri Garcia como entrenador del primer equipo, en una decisión tomada por la directiva y el área deportiva a raíz de la situación deportiva actual del equipo. Pese a que hace unas semanas el club ratificó su confianza, la dinámica de resultados y la situación clasificatoria han llevado a tomar esta decisión con el objetivo de buscar un nuevo impulso en el banquillo en el tramo decisivo de la temporada", reza el comunicado del club, que esta temporada comparte el Camp d'Esports con el Lleida CF de la Tercera RFEF.

La entidad ha realizado una media docena de fichajes, ha incorporado a un nuevo director deportivo, ha trasladado a Xavier Bartolo al puesto de presidente y ahora ha prescindido del entrenador para intentar relanzar una campaña hasta ahora negativa. El equipo ocupa el penúltimo puesto, a ocho puntos de la salvación en estos momentos.