Vinícius se cansa y abre la puerta a su marcha del Real Madrid: "No quiero jugar donde no me quieren"

En la tarde más destemplada de la historia reciente del Real Madrid, la grada del Santiago Bernabéu señaló a Vinícius Júnior como el gran culpable de lo que está ocurriendo en el equipo, junto a Florentino Pérez. En el momento en que se nombró al brasileño por megafonía en el cantar de la alineación se registraron 83 decibelios, el mayor volumen de ruido de los titulares blancos. Superando a un Jude Bellingham que le precedía y que también fue muy castigado por la grada madridista.

Vinícius fue a Albacete, no como otros

Vinícius, que está muy tocado anímicamente, no entendía que se le señalase a él por la eliminación en Albacete, cuando fue uno de los pesos pesados que se subió en el avión y pisó el césped del Carlos Belmonte, como . Ni Thibaut Courtois, ni Kylian Mbappé, ni Jude Bellingham, ni Rodrygo se tragaron el sapo de lo ocurrido en Copa. El brasileño, más allá de su mala actuación, reivindica que no se borró del cartel como hicieron otros. Y las palabras de Álvaro Arbeloa, que luego le obligaron a recular para negar que hubo jugadores que se negaron a viajar, lo dejaban claro: "Ha querido estar aquí y jugar todos los minutos para ayudar al equipo".

Precisamente eso es lo que argumenta el futbolista, "yo sí quise estar allí", dejando claro que otros no quisieron. Y lo que más duele a Vinícius es que el madridismo cargue contra él. Cuando terminó el partido ante el Levante, en el que él jugó los 90 minutos, Vinicius abandonó el campo corriendo hacia el vestuario y sin saludar a nadie. El brasileño es un futbolista emocional. Y no entiende que habiendo dado tanto al Real Madrid, al que ha hecho ganar Champions con sus goles, ahora sea señalado por la afición como el gran culpable de lo que está pasando.

La renovación, un estigma

A 'Vini' no le ayuda nada que su renovación se haya convertido en la prioridad de un Florentino Pérez cuyas últimas decisiones han metido a los blancos en una espiral catastrófica. Mientras Florentino apostaba por el brasileño, desautorizando incluso a Xabi Alonso, el jugador ha ido elevando las exigencias para su renovación. Vinícius no ha pedido ser el mejor remunerado de la plantilla, lo que quiere es estar por encima de Mbappé porque considera al madridismo una afición desagradecida que no le de el estatus que se ha ganado con sus actuaciones.

Por eso lo ocurrido ayer, donde fue pitado en cada una de las ocasiones en las que recibió la pelota, ha hecho rebosar el vaso de su paciencia. Vinícius se ha cansado del madridismo y estima que él ha hecho mucho por el Madrid que el club por él. Cierto es que su desafío a Xabi tras ser sustituido ante el Barça en el Bernabéu, y su posterior comunicado pidiendo perdón a todos menos al técnico, le han marcado ante el madridismo. Pero no es menos cierto que antes ya hubo tiras y aflojas en Estados Unidos, por su suplencia ante el PSG en el Mundial de Clubes, y Fede Valverde, públicamente en Kazajistán, y Jude Bellingham, privadamente, fueron los primeros en desafiar al tolosarra.

Álvaro Arbeloa, tan obediente con el presidente como servicial con el vestuario, defendió a Vinícius en la sala de prensa: "No lo pitan de forma mayoritaria. Respeto muchísimo al público del Bernabéu, es una de las razones porque este club es tan grande. Quiero ver la mejor versión de Vinicius, la que vimos ante el Barça hace una semana. Nos ha dado varias Champions, ha tirado del carro siendo un niño, vamos a buscarle para darle muchos balones y disfrute para hacer felices a los aficionados. Es uno de los nuestros y lo va a seguir siendo durante mucho tiempo". Hasta la defensa de Vinícius por parte de Arbeloa el jugador la ha entendido como un dardo porque sus actuaciones ante Albacete y Levante no fueron brillantes, pero él considera que no se escondió, como han hecho otros.

Sin embargo, lo ocurrido este sábado en el Bernabéu, ya ha tenido una consecuencia directa. Según ha podido contrastar EL PERIÓDICO, Vinícius ha advertido a su entorno que quiere salir del Real Madrid. "No quiero jugar en un lugar donde no me quieren", ha señalado el madridista a sus agentes dolido por lo que ha vivido en el coliseo blanco este sábado 17 de enero que ha pasado la historia del club. Y no precisamente por la excelencia futbolìstica del encuentro.