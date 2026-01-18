El Valencia respira y enciende todas las alarmas del Getafe

Un tanto de José Luis Gayà en el minuto 84 alivió la precaria situación del Valencia y de su entrenador, Carlos Corberán, que sumó este domingo su primera victoria lejos de Mestalla, por 0-1 ante el Getafe.

Gayà apareció casi de la nada en medio de un duelo muy encorsetado para marcar un gol importantísimo para su equipo, que necesitaba puntos para espantar una crisis de resultados demasiado alargada. Su remate, tras uno de los pocos pases que rompió líneas, obra de Filip Ugrinic, oxigenó a un entrenador que podía meterse en problemas en caso de derrota.

Apareció con el agua al cuello por el Coliseum. La tregua en Copa con una victoria frente al Burgos no ocultaba la preocupación con la que vive el conjunto 'ché' en la liga. Antes del pitido inicial, las estadísticas eran de máxima preocupación: una sola victoria en los últimos catorce encuentros y en puestos de descenso.

Otro pinchazo, sobre todo una derrota, era sinónimo de problemas para Corberán, que enfrente también tenía a un equipo preocupado pero sin nada que cuestionar a su entrenador, José Bordalás. Tampoco estaba el Getafe para tirar cohetes después de sumar un solo punto de los últimos dieciocho con cuatro de renta sobre las plazas de descenso a Segunda División.

Sin embargo, Bordalás tiene dos argumentos de nivel para despejar críticas. El primero, que el Getafe está donde teóricamente debe estar por ser un club sin toda la historia que tiene detrás el Valencia y cuyo objetivo claramente es no perder la categoría. Y el segundo, que hasta esta semana ha trabajado con una plantilla mermada, con cinco fichas libres de 25 y con muchos lesionados.

Pero 48 horas antes del inicio del duelo, las noticias para Bordalás dieron un giro con tres fichajes consecutivos: el argentino Zaid Romero y los uruguayos Sebastián Boselli y Martín Satriano. Sólo tuvo tiempo de incluir en la convocatoria, y después en el once, al último, un delantero cedido por el Lyon con presencia física y buen juego de espaldas con aperturas a los costados.

Fue la principal novedad del Getafe además del regreso de los centrales Djené Dakonam y Domingos Duarte, sancionados la pasada jornada. Mientras, Corberán recuperó a Hugo Duro y devolvió al once a Arnaut Danjuma en un intento de dotar de algo más de mordiente y profundidad en ataque a su equipo.

¿Y qué ocurrió? Casi nada. Por lo menos durante el acto inicial, un sopor tremendo con constantes imprecisiones en ambos equipos y la pelota en vuelo constante de un lado a otro sin pasar por el centro del campo. Y, como es normal, fruto de ese juego horroroso, las ocasiones de gol prácticamente brillaron por su ausencia.

El único remate a la portería del Getafe ni siquiera lo hizo uno de los jugadores del Valencia. En el minuto 44, Djené destrozó el larguero de su meta con un zapatazo involuntario a bocajarro.

Fue la única ocasión ché, que por lo menos inquietó la portería rival, porque el Getafe sumó dos intentos más que tímidos de Satriano y Javi Muñoz solventados por Stole Dimitrievski con total comodidad.

Eso fue todo en el primer tiempo y la segunda parte iba a decidir el duelo. Todo apuntaba a que una jugada aislada de cualquiera iba a desequilibrar el choque.

El paso por vestuarios no cambió casi nada. La historia siguió igual y Corberán agitó el banquillo a falta de media hora para el final. Dio entrada a Umar Sadiq y a Diego López. Quitó a Danjuma y a Hugo Duro. Atacantes por atacantes que dieron un giro al partido, porque con Diego López sobre el césped el Valencia obtuvo más vitalidad.

Poco a poco, el equipo de Corberán fue arrinconando al Getafe. De forma tímida, pero lo consiguió. Olió la sangre y no desaprovechó esa rendija de debilidad azulona. El premio llegó después de dos intentos de Sadiq y de Diego López. A la tercera, dio en la diana, con una aparición de Gayà, que en el minuto 84 aprovechó un pase de Filip Ugrinic para picar la pelota por encima de Soria.

El capitán valencianista apareció en el momento justo. No marcaba en Liga desde hace dos años. Su entrenador estaba contra las cuerdas, pero con el remate de Gayà recuperó crédito para, después de mucho tiempo, disfrutar de una semana apacible. Todo lo contrario que en el Getafe, que sigue sin ganar y día a día se acerca a los puestos de descenso sin remedio.