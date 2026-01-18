PREMIER LEAGUE
El Aston Villa cae ante el Everton y deja escapar al Arsenal en el liderato de la Premier
El equipo de Arteta se mantiene en la cabeza de la tabla a siete puntos del City y el equipo de Emery
El Aston Villa perdió (0-1) ante el Everton este domingo en la jornada 22 de la Premier cuando tenía la opción de colocarse segundo en la tabla, por culpa de un gol de Thierno Barry, la falta de puntería y las paradas de Jordan Pickford.
Los Unai Emery fallaron en Villa Park a pesar de tener buenas y muchas ocasiones para no quedarse de vacío ante su público. El Everton, que asoma a los puestos europeos, avisó a los 10 segundos con un balón al palo y tuvo también sus opciones, hasta el 0-1 de Thierno Barry a la hora de encuentro.
El defensa español Pau Torres y el portero argentino Dibu Martínez fallaron uno tras otro en esa acción y el Aston Villa, que chocó con Pickford, se quedó en 43 puntos, tercero, empatado con el Manchester City, a siete del líder Arsenal.
En el otro encuentro de este domingo en la liga inglesa, el Newcastle falló a la opción de colocarse quinto con un empate sin goles ante el colista Wolves. La sequía del delantero Nick Woltemade se alargó a los siete encuentros y, tras tres victorias seguidas, los suyos se frenaron cuando podían pegarse a zona 'Champions'.
- Vinícius se cansa y abre la puerta a su marcha del Real Madrid: 'No quiero jugar donde no me quieren
- El vestuario del Real Madrid calla ante Arbeloa, 'el chivato de Florentino
- Arbeloa se estrella en su debut con el Real Madrid en Albacete
- Flick le da una lección magistral (gratuita) a Arbeloa
- ¡Ojito no vaya a dimitir Florentino Pérez!
- El Girona asalta Cornellà con dos penaltis y desquicia al Espanyol: 'No entiendo nada de este arbitraje
- Muere Urbano González, el baloncestista que luchó contra la ELA
- Laporta debe responder en el juzgado por usar 'su credibilidad profesional' para 'captar' inversores