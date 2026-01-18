NBA Europa, qué 'timings', por Marc Menchén

Hay proyectos que no fracasan por falta de dinero, ni siquiera por falta de interés, sino por un error de cálculo con los tiempos. Y la intervención de Adam Silver esta semana en Alemania deja bastante claro que el mayor reto de la NBA en Europa no es económico ni competitivo, sino cultural. El comisionado de la liga de baloncesto más poderosa insiste en que el proyecto de NBA Europe no está pensado para inversores ni clubs con una visión cortoplacista. Que construir una nueva liga, convertirla en un producto comercial viable y generar hábito de consumo puede llevar décadas. Y tiene razón.

El problema es que ese planteamiento choca frontalmente con la lógica dominante del deporte europeo, y muy especialmente del fútbol. El fútbol vive preso del corto plazo. De la obligación de cumplir objetivos a uno o dos años vista: ganar títulos, clasificarse para Europa o, simplemente, no descender. Todo se mide en ciclos inmediatos, y cualquier desviación del foco principal se percibe como un riesgo para el gestor y como una distracción innecesaria por el maldito sport business para el aficionado. Pensar en horizontes de 20 o 30 años no forma parte del ADN de la mayoría de clubs, a no ser que se consiga que el dinero, el riesgo y ese retorno tan lejano los asuma un tercero a cambio de pagar la factura inicial.

Silver confía en que las grandes marcas del fútbol europeo ayuden a ensanchar la base de aficionados al baloncesto. Pero la experiencia invita a la prudencia. Casos como el Barça o el Real Madrid demuestran que el trasvase de públicos entre secciones es muy limitado. El aficionado es más fiel a su deporte que a su escudo cuando se trata de consumo regular, tiempo y dinero. Además, plantea que la inversión recaiga en clubes e inversores, como si algunos grandes no asumieran ya pérdidas recurrentes para sostener sus secciones de baloncesto.

Tiempo y paciencia

Pedir desembolsos elevados a entidades sin tradición en la canasta es, hoy por hoy, el mayor escollo. Sobre todo si ese dinero sale del propio club y no de sus propietarios. Porque el aficionado medio seguirá prefiriendo que cada euro vaya al césped y no al parqué.

El alegato de Silver por una visión a largo plazo es coherente y, en parte, necesario. A mí me gusta como mindset. Pero quizá el verdadero reto no sea convencer a nuevos fans, sino cambiar el marco mental de una industria que vive instalada en la urgencia permanente. Y eso, en Europa, requiere mucho más que un buen plan de negocio. Requiere tiempo y paciencia. La misma que él reclamará a los inversores a los que está pidiendo compromisos de 1.000 millones por franquicia.