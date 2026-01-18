Madrid teme otra España triunfadora con mayoría de jugadores del Barça

Madrid es España. Madrid es la Corte. Madrid es la capital. Madrid es el Real Madrid. Madrid es ACS, cuyos socios (los de ACS, digo) empiezan a estar inquietos por la aparición de pitos, pancartas y peticiones de dimisión al todopoderoso Florentino Pérez.

Madrid es, ahora, un lugar triste. Al Madrid y a ‘Flo’ no le están saliendo las cosas. Madrid y su Real Madrid está triste, desorientado, desnortado, repleto de dudas y muy, muy, inquieto por todos los errores que acumula su ‘ser superior’ en los últimos años.

Y eso debe arreglarse de inmediato y muchos tienen dudas de que la mejor manera sea lanzando por delante al soldado ‘mourinhista’ Álvaro Arbeloa, que se hizo ‘florentinista’ pero no es madridista, diciendo que todo el mundo envidia a Pérez y que él, mejor que nadie, sabe de dónde procede esta campaña y quienes están interesados en acabar con el presidente y el Real Madrid.

Y para salvar a Florentino Pérez vale todo. O casi todo. La última moda, expresada hoy mismo en un artículo del nuevo director del diario ‘As’, es tratar de evitar, por todos los medios, que el exitoso Barça se apodere de la selección española de fútbol y, como ya ocurriera en la conquista de la primera y única estrella que posee España, el éxito llegue de la mano de La Masía y otros futbolistas culés.

Todo parece indicar que a muchos, en Madrid, no les hace ninguna gracia que la columna vertebral de España, en el Mundial de EEUU, México y Canadá, la formen Joan García, Cubarsí, Eric García, Pedri, Fermin, Olmo, Ferran y Lamine Yamal., entre otros.

La última mona es difundir el infundio, la mentira, la falsedad, el bulo, la patraña de que dos de los diez mejores futbolistas españoles de la actualidad, Lamine Yamal y Joan García, podrían cambiar el buen rollo, la armonía, el buen ambiente que existe en la selección española de fútbol. Y, lo primero, es avisar a Luis de la Fuente, seleccionador español, de que vaya con cuidado.

“Gestos, momentos tensos, diálogos acabados de manera brusca, Clásicos subidos de temperatura… situaciones que están llamando la atención y que ponen en alerta al cuerpo técnico de la Selección española, la campeona de Europa y actual número uno del mundo del ranking de la FIFA”, escribe hoy el director del diario ‘As’. “La situación no está todavía a la altura de lo que depararon los enfrentamientos que tuvieron Guardiola y Mourinho y sus jugadores cuando eran los jefes de los banquillos de Real Madrid y Barcelona, pero a Luis de la Fuente y al resto de técnicos del combinado español, la tensión vivida entre alguno de sus habituales, con especial incidencia entre Lamine Yamal y Carvajal, les ha quitado horas de sueño. Saben que el Mundial ya está en juego y que cualquier incidente puede echar por tierra todo”.

No deja de ser curioso o lamentable que, en el peor momento del Real Madrid, cuando únicamente el veterano Carvajal (y ya veremos) puede formar parte de la selección española (Huijsen y/o Gonzalo lo tienen difícil), cuando ‘La Fábrica’ acaba de darse un tremendo batacazo en Albacete y ‘La Masia’ rebosa calidad, prestigio y éxito, alguien se plantee que Lamine Yamal pueda ser un problema cuando el mismísimo Carvajal sabe que si existe alguna posibilidad de conquistar la segunda estrella mundial se producirá de la mano del prodigio azulgrana.

Los jugadores del FC Barcelona levantan la Supercopa, en Yeda. / Kai Försterling / EFE

Y, no solo eso, no. Para signo, el saludo que Carvajal y Lamine Yamal protagonizaron tras la final de la Supercopa. Y, para abrazo, el de Joan García, el tremendo portero del Barça, también en Yeda, con Unai Simon, el guardameta del Athletic, tras la goleada que los de Hansi Flick infringieron a los de Ernesto Valverde.

Y es que también hay sospechas, en Madrid, alrededor de Joan Garcia. “(…) A partir de ahí, llegaran decisiones en las que (Luis de la Fuente) pone sobre la mesa todos los condicionantes posibles y hasta dónde pueden llegar las posibles consecuencias. El caso de Joan García y su explosión es otro ejemplo y no por el azulgrana y sí por la perfecta convivencia lograda entre Unai Simón, Raya y Remiro”, señala el ‘As’.

De la Fuente adora y mima a Lamine Yamal y el seleccionador sabe que no tendrá más remedio que convocar a Joan García y, por descontado, al polivalente y comodín culé, Eric García, eso es más que evidente. Como lo es que la columna vertebral de España se adivina totalmente azulgrana: Joan García, Cubarsí, Pedri, Fermin, Olmo, Ferran y Lamine Yamal. Y los que pueden añadirse cuando progrese la temporada.

Puede, sí, que simplemente se trate de una cortina de humo programada con la intención de desviar la atención del tremendo caos que hay organizado, ya no solo alrededor del Real Madrid y su momentáneo 0 de 3 de esta temporada (Mundialito de clubes, Supercopa y Copa del Rey), sino también centrado en la continuidad y/o dimisión de Florentino Pérez, pero lo que resulta evidente es que, a medida que se acerque la convocatoria del Mundial, la cosa podría ir a más. Ya ni les cuento si el Barça sigue ganando.