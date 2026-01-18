De Jong, frustrado con Gil Manzano: "No se puede hablar con él, te mira como diciendo: 'soy más que tú'"

Cuando Joao Cancelo se fue del FC Barcelona, hace un año y medio aproximadamente, el entrenador era Xavi Hernández y el ambiente general era más bien de desasosiego. Dicen que el portugués lloró cuando Xavi fue despedido. Poco después le tocaría a él vaciar la taquilla del vestuario y su agente, el todopoderoso Jorge Mendes, le encontró un destino para llenar la cuenta corriente, en Arabia Saudí, pero pobre de fútbol.

Sin apenas minutos de juego, Mendes le hizo otra enorme gestión. Aprovechando la complicidad con Joan Laporta, le devolvió a Barcelona, donde nadie le esperaba. No pudo sentirse más dichoso. Y Hansi Flick dobló esa sensación al permitirle redebutar con la camiseta azulgrana en Anoeta este domingo.

Marcus Rashford y Joao Cancelo ante Odriozola, en Anoeta. / ANDER GILLENEA / AFP

Le dio Flick media hora, actuando en el lateral izquierdo primero y en el derecho después. Participó en el gol del empate momentáneo. De un caracoleo y centro suyo nació el tanto de Marcus Rashford, asistencia de Lamine Yamal. Después colgó un buen balón a Koundé, que remató al larguero. Y aún tuvo tiempo de correr la banda para algún centro estéril en las últimas oleadas en busca del empate. Aportó, pero se le vio aún un poco oxidado.

Salió el portugués junto a Lewandowski y Rashford con el 1-0 en el marcador. Parecía surtir efecto el triple cambio de Flick. No tanto en juego, excelente casi todo el partido, como en el acierto de cara a portería. Duró poco la efervescencia por el segundo gol donostiarra y la frustración se notó en los jugadores del Barça a la conclusión. Se le notó sobre todo a Frenkie de Jong. Frustrado por los goles no concretados y desesperado con el árbitro.

Comentando el gol anulado a Lamine Yamal por un pelo, De Jong aventó sus desencuentros con Gil Manzano. Le acusó de arrogante. "Lo que quiero decir es que el árbitro... creo que ni siquiera se puede hablar con él, y no lo entiendo. Soy el capitán y me mira con una cara como diciendo: 'soy más que tú'. Es muy frustrante, no se puede comportar así", dijo.

Tenía ganas de decir cosas sobre el colegiado, y eso que el departamento de prensa, a su lado, trataba de regular ese enfado en caliente. "Al final del partido en el tiempo añadido me voy diciéndole que vigilase el tiempo. Tardaban un minuto en sacar de puerta o de banda. Es normal que lo hagan. Y no ha dado ni diez segundos más y es de locos. Le he dicho eso y me saca tarjeta".

El delantero del Barcelona Lamine Yamal, durante el partido de LaLiga EA Sports que Real Sociedad y FC Barcelona disputan este domingo en el estadio de Anoeta, en San Sebastián. / Juan Herrero / EFE

A Flick también se le vio frustrado con Gil Manzano y aunque se resistió a verbalizarlo, al final la tentación se demostró demasiado potente. "Frenkie tiene razón, es el capitán, es quien puede hablar con él. Lo tenemos que aceptar. Es lo que hay y todos lo saben, Frenkie es una persona calmada y tiene razón en quejarse de este árbitro". Concluyó con una descarga de ironía sobre Carlos Del Cerro, el juez principal del VAR. "Buen trabajo". Y así se despidió de Anoeta.