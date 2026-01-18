Ivan Vuletic conquista los 34 pisos de la Torre Glòries en 3:04 minutos

Poco más de tres minutos han bastado a Ivan Vuletic para conquistar los 34 pisos y 686 escalones de la Torre Glòries de Barcelona. La primera celebración de esta carrera vertical inaugura en Barcelona una exigente temporada de una nueva disciplina que cada vez cuenta con más adeptos.

El Mirador Torre Glòriescelebró este sábado la primera CUPRA Barcelona Tower Running Challenge 2026, una carrera vertical nocturna que reunió a 400 participantes procedentes de 30 países. La prueba arrancó a las 17.00 horas, coincidiendo con la puesta de sol sobre Barcelona, y planteó un reto tan breve como exigente: ascender los 34 pisos de la Torre Glòries a través de 686 peldaños. El recorrido concentró en pocos minutos un esfuerzo de alta intensidad, con salidas escalonadas y expectación desde la base del edificio hasta la llegada en el mirador.

Según la organización, el 75% de los inscritos fueron hombres y el 25% mujeres. Todos completaron con éxito el ascenso y, como cierre, pudieron disfrutar de las vistas del mirador 360º, el más alto de Barcelona, un elemento que convirtió la carrera en una experiencia deportiva y turística.

En la categoría élite masculina, la victoria fue para el croata Ivan Vuletic, con 3 minutos y 04 segundos. En la élite femenina se impuso también una atleta croata, Tea Faber, con 3 minutos y 51 segundos. En amateur, los mejores registros correspondieron a Nil Puchol (3:26) y a Anna Voronina (5:33), en una clasificación que evidenció la variedad de perfiles presentes en esta primera edición.

Además del componente competitivo, la salida al atardecer y la llegada en altura aportaron un contexto visual poco habitual. La organización destacó el nivel deportivo y el buen funcionamiento operativo, en un formato que obliga a gestionar flujos en escaleras y accesos al mirador. Los dorsales para la prueba se agotaron en tiempo récord, reflejo del interés que despierta el towerrunning y de los formatos que combinan rendimiento y experiencia en edificios icónicos.

Turismo deportivo

Corredores de élite y aficionados compartieron la salida en un entorno singular, con un componente de camaradería que la organización subrayó como sello de la jornada. La CUPRA Running Tribe de CASA SEAT trasladó a la prueba su modelo de club de running, con música y DJ desde el inicio hasta el final, reforzando el carácter comunitario de la cita.

Barcelona se incorpora así al mapa del turismo deportivo internacional como primera parada europea puntuable del Towerrunning Tour 2026, circuito del campeonato de la Towerrunning World Association (TWA) que recorrerá más de 35 torres emblemáticas en varios continentes y culminará con la final en la Shanghai Tower. La respuesta del público y la presencia internacional consolidan el potencial de la ciudad para acoger competiciones urbanas de proyección global.

El éxito de esta primera edición refuerza el papel del Mirador Torre Glòries como espacio para eventos deportivos singulares y proyecta una Barcelona dinámica y comprometida con el deporte urbano. La Torre Glòries, icono de la arquitectura contemporánea y parte del skyline barcelonés, se reafirma como escenario de experiencias que conectan ciudad, cultura y territorio desde las alturas.