España supera la trampa de Francia y se jugará el pase a semifinales ante Hungría

España, actual campeona europea y mundial, superó este domingo un arranque lleno de dudas ante Francia, que ya no se jugaba nada, para imponerse por un claro 8-14 en su segundo partido de la segunda fase del Europeo masculino que se disputa en Belgrado.

Al equipo dirigido por David Martín le costó más de lo previsto en un choque en el que nunca logró dibujar ataques claros ni lanzamientos cómodos. Sin embargo, cuando irrumpieron sus dos cañoneros, Álvaro Granados y Bernat Sanahuja, ambos con dos goles, y Unai Aguirre, que cerró el partido con 15 paradas, la vigente campeona tomó el control y dio forma al triunfo.

Con esta victoria, el combinado español alcanza los nueve puntos en esta segunda fase y se jugará el pase a las semifinales del Europeo y, por tanto, sus opciones de revalidar el título continental, este martes (18.00, Teledeporte) ante Hungría.

Aunque España se jugaba seguir dependiendo de sí misma para acceder a las semifinales y Francia ya estaba eliminada y sin nada en juego, el arranque del combinado de David Martín estuvo lleno de dudas.

Alexandre Bouet adelantó a los franceses en el primer minuto (1-0) y, durante los minutos siguientes, España se mostró precipitada y errática en las superioridades numéricas, desperdiciando las tres primeras (0/3) y sin encontrar su ritmo en ataque.

Sergi Cabanas logró igualar el marcador (1-1, min.5) y aunque España no estaba fina, Francia estaba aún peor, confirmando por qué cerraba el grupo sin puntos. Entre el final del primer periodo y el inicio del segundo, España consiguió imponer algo de claridad y un parcial de 0-3 empezó a poner las cosas en su sitio (1-4, min.11).

El partido se volvió trabado, con constantes contrafaltas que rompían el ritmo. España echaba de menos a Bernat Sanahuja, que seguía sin encontrar su mejor versión, y el hombre de más tampoco funcionaba (2/9 al descanso). Así, antes del intermedio, Alexandre Bouet recortó distancias (3-5).

Ni la pausa cambió el rumbo del partido. Al equipo de David Martín le costaba un mundo dibujar ataques claros y lanzamientos cómodos y en superioridad Lorris Canovas apretó todavía más un encuentro que se les estaba atragantando más de lo previsto a los españoles (5-6, min.21).

Marc Larumbe devolvió algo de tranquilidad a España (5-7, min.22), pero quienes realmente marcaron la diferencia fueron Álvaro Granados y Bernat Sanahuja. Los cañoneros españoles, hasta ese momento desaparecidos, irrumpieron en escena con uno y dos goles respectivamente para encarrilar el triunfo antes del último acto (6-10).

Alexandre Bouet intentó mantener el partido abierto, pero el acierto de Álvaro Granados, la solidez defensiva y un contraataque final transformado por Sergi Cabanas se encargaron de sentenciar el triunfo hasta el definitivo 8-14.