Las claves de la alineación del Barça ante la Real Sociedad: Fermín jugará de extremo

Cuatro cambios registra la alineación que presenta el Barça ante la Real Sociedad esta noche (21 h.) respecto al equipo que superó la eliminatoria copera en Santander. Desaparecen del once inicial Gerard Martín, Marc Casadó, Marc Bernal y Marcus Rashford. La ubicación de Fermín López en el campo será la novedad más llamativa a tenor de la composición del once titular.

Fermín no fue titular ante el Racing, pero su salida en la segunda mitad fue relevante, ya que dio el pase del 0-1 a Ferran que desencallaba el resultado. Flick le ha brindado la titularidad, pero el centrocampista andaluz jugará de extremo izquierdo. No está Raphinha, que se quedó en Barcelona lesionado, ni tampoco Rashford, suplente desde el inicio.

Eric Garcia, en el partido ante el Villarreal. / Dani Barbeito / SPO

Eric de central

En la defensa resalta la presencia de Eric Garcia para ejercer de central al lado de Pau Cubarsí, desplazando al banquillo a Gerard Martín. Flick le dispensó de jugar en Santander al ser el futbolista con más minutos de la plantilla, pero le ha devuelto al equipo en San Sebastián. Al poder disponer de Pedri y Frenkie de Jong, ausente en la Copa por sanción, el técnico le retrasa al eje de la zaga y sacrifica a Casadó y Bernal. Con ellos, por delante, se ubicará Dani Olmo, que se mantiene.

Junto al incombustible Lamine Yamal, sigue en el frente del ataque Ferran Torres, el máximo goleador del equipo, a los que se añade Fermín en el carril izquierdo.

La alineación, por tanto, es la siguiente: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Fermín; y Ferran.

La Real Sociedad presenta este equipo: Remiro, Aramburu, Jon Martín, Zubeldia, Sergio Gómez; Carlos Soler, Turrientes; Take Kubo, Brais Méndez, Guedes; y Oyarzabal.