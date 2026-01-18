Un Barça muy joven liderado por Kika Nazareth solventa la visita en campo del Alhama (0-2)

Un Barça muy joven, con muchas jugadoras poco habituales en el once titular, doblegó al Alhama con dos goles surgidos del punto del córner (0-2). Marcaron Clàudia Pina y Caroline Graham Hansen y regresó de su lesión Patri Guijarro. Pere Romeu solventó la visita a Murcia sin desgastar a jugadoras titulares de cara a la Supercopa.

El Alhama se refugió atrás todo lo que pudo y más, sin atreverse casi a salir de su zona defensiva, regalando posesiones durante los 90 minutos, lo que hizo que el partido se jugara en una porción de campo muy reducida y la posesión llegara a ser del 92% en la primera parte.

El técnico azulgrana apostó por introducir un sinfín de futbolistas de la cantera como Carla Julià y Martina Fenger; además de Gemma Font, Aïcha Cámara y Clara Serrajordi. Siete jugadoras no llegaban a los 25 años.

Pese al monólogo, al Barça le costó derribar el muro murciano. No le resultó fácil encontrar huecos por los que penetrar. Kika Nazareth, elegida la MVP del partido, fue la primera en probar la seguridad de la portera del Alhama con un buen disparo. La lata se abrió a la salida de un córner servido por Mapi León hacia el segundo palo, que cazó Clàudia Pina con un golpeo potente.

Mismo guión

El gol no cambió el guión del encuentro. El Alhama se mantuvo encerrado y el Barça percutió, hasta que al lanzamiento de otro saque de esquina encontró el segundo tanto de la tarde. Botó el balón Kika Nazareth y Graham tocó hacia dentro. Ya no quedaban dudas de que los tres puntos acabarían en el saco azulgrana.

Lo más resaltable fue entonces ver a Patri Guijarro volver a los terrenos de juego después de tres meses de baja a causa de la fractura de un hueso en el pie derecho.

La próxima cita, las semifinales de la Supercopa ante el Athletic Club.