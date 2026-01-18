El axioma favorito de Flick: "El éxito no es una propiedad, sino un alquiler que se paga cada día: en Santander, San Sebastián..."

No es Dro el primer canterano que renuncia a seguir en el Barça cuando ya ha llegado al primer equipo. Tampoco será el último. Aún se desconocen los reales motivos por los que Pedro Fernández, justo al cumplir los 18 años y después de media temporada en la plantilla, prefiere pagar 6 millones de euros por su libertad y marcharse a otro club.

Dro ya no está con el grupo y Ter Stegen dejará de estarlo pronto, en su caso para ir cedido al Girona. Hansi Flick intentó mantener el foco hacia la RealSociedad de su viejo conocido Pellegrino Matarazzo –"vivimos muy cerca en Alemania", aclaró– para concentrar la atención en el duelo que cierra la semana en la tercera competición distinta.

Joan Garcia y Marc Andre Ter Stegen, en la sesión de este sábado. / Enric Fontcuberta / EFE

El relato de Santander

Campeón de la Supercopa ante el Madrid, clasificado para la Copa en Santander, el Barça regresa a la Liga en 2026 persiguiendo la 12º victoria seguida. Flick compartió el motivo por el que estaba particularmente orgulloso del duelo ante el Racing. Relató que estaban en el hotel a cinco minutos del campo, la policía les hizo adelantar el desplazamiento al estadio dos horas antes y luego se retrasó el comienzo 15 minutos. El Barça jugó como si nada, ajeno a los inconvenientes.

"No ganamos por los nombres de las camisetas, sino por la actitud y la mentalidad de los jugadores", resaltó el técnico, que rescató ayer uno de los axiomas favoritos que explican la tensión competitiva que mantiene en la plantilla: "El éxito no es una propiedad, sino que se alquila, y ese alquiler lo vas pagando cada día, en cada entrenamiento, en cada partido; en Santander, en San Sebastián, en Praga...". Lugares a los no ha ido ni irá Dro.

Hansi Flick habla durante la rueda de prensa que dio este sábado antes del Real Sociedad-Barcelona. / Enric Fontcuberta / EFE

"No ganamos por los nombres de las camisetas, sino por la actitud y la mentalidad de los jugadores" Hansi Flick — Entrenador del Barça

La pista: 'L'Équipe' habla del PSG

Una superior oferta económica, la frustración por jugar menos de lo deseado o la convicción de que no podrá competir con sus opositores (Olmo, Fermín, Pedri, Gavi, De Jong...) se perfilan como las razones más factibles que le han empujado a huir. Aún no ha dicho hacia donde. Pista: L’Équipe publicó un perfil de Dro, asociándolo al Paris Saint Germain y a un contrato hasta 2030. Flick intentó reprimirse para no soltar en público todos los demonios que lleva dentro desde que a principios de semana encajó ese disgusto.

Imagen del entrenamiento de este sábado previo a la visita a la Real Sociedad. / Gorka Urresola Elvira / SPO

Moriba y Guiu

Dro ha tomado la misma decisión que Ilaix Moriba en 2021. Ascendido y promocionado por Ronald Koeman, y con 18 partidos jugados en la segunda mitad del curso 20-21, Moriba (18 años) renunció a renovar y forzó su traspaso al RBLeipzig. Su cláusula era de 6 millones. "Intentaremos que este caso no se repita. Me sabe mal que no reconozca lo que hemos hecho por él", bramó Joan Laporta, desairado ahora otra vez. "El dinero no es lo más importante", había sugerido Koeman a su pupilo.

Tres años después, en el verano de 2024, era Marc Guiu, también con 18 años, que pagaba 6 millones por su cláusula. Con siete partidos y dos goles a las órdenes de Xavi Hernández, alternaba sus presencias con el Barça B. El Chelsea le dio el dinero y un contrato de cuatro años.

Ilaix Moriba, ahora en el Celta, durante el partido frente al Sevilla en el Sánchez Pizjuán, en la última jornada. / AFP7 vía Europa Press

"Si quieres jugar en el Barça has de estar al cien por cien, con todo tu corazón. Han de vivir por defender estos colores; eso es lo que deseo ver, y a los que no, no les quiero" Hansi Flick — Entrenador del Barça

La impaciencia de los jóvenes

"Lo que hacemos con los jóvenes es darles confianza y energía para que crean en sí mismos y se desarrollen como profesionales", dijo un frustrado Flick, que no comprende el motivo del desdén de Dro. Ni su impaciencia: "Están en el Barça, en uno de los mejores equipos del mundo, y rodeados de jugadores de primera clase mundial. No es fácil tener minutos, pero al final, después de cada entrenamiento trabajando con estos futbolistas, tú eres mejor jugador".

Dando el caso por irreversible, Flick lanzó un mensaje universal a modo de homilía para futuros aspirantes a ingresar en la plantilla. "Si quieres jugar en el Barça has de estar al cien por cien, con todo tu corazón. Eso es lo que quiero decir a quienes están con nosotros y a los que vengan en el futuro: han de vivir por defender estos colores; eso es lo que deseo ver, y a los que no, no les quiero", aseguró.