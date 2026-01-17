El United castiga duro a un City decepcionante (2-0): "Hemos jugado el mejor partido en Old Trafford en años"

Gary Neville, jugador de los años dorados del Manchester United de Alex Ferguson, proclamó que el partido de los suyos este sábado ante el Manchester City "es el mejor partido que hemos jugado en años en Old Trafford". Una exageración, probablemente. Sin embargo, resulta comprensible la euforia que empapó al club de los diablos rojos tras el convincente triunfo del equipo que ahora dirige Michael Carrick sobre el de Pep Guardiola (2-0).

Michael Carrick felicita a Matheus Cunha tras el derbi de Manchester. / Dave Thompson / AP

El City atraviesa una situación delicada después de haber obtenido solo tres puntos en los últimos cuatro partidos de la Premier. Ha fichado al delantero ghanés Antoine Semenyo por más de 70 millones de euros, que marcó en sus dos primeros partidos -este sábado, el tercero, se quedó en blanco- y en las próximas horas se anunciará la contratación del defensa internacional inglés Marc Gueri por unos 23 millones. Una reconstrucción que aún no le convierte en el equipo imbatible que solía ser, como demostró el United.

Carrick empezó su nueva era temporal en el banquillo del United de la mejor manera posible. Marcaron Mbeumo y Diallo en la segunda parte, enviaron dos remates al poste y le anularon tres goles por fueras de juego milimétricos. Interpretaron sus jugadores la partitura del fútbol trepidante a la perfección, con carreras al contragolpe que desorientaron durante todo el partido a un City menor, afectado por la abundancia de lesiones, sobre todo en defensa. Ahora, a falta de saber lo que haga el Arsenal, se puede quedar muy atrás en la pugna por el título, a nueve puntos.

Pep Guardiola se marcha decepcionado de Old Trafford. / Dave Thompson / AP

En Old Trafford se vivió un día de felicidad. No es lo normal desde que se marchó Ferguson. Es un club en convulsión permanente que se ha acostumbrado a los cambios continuos de entrenador. El último despido, el del portugués Ruben Amorim, reeemplazado por el excentrocampista Michael Carrick, de 44 años, que ya cogió al equipo en 2022 en tres partidos. Carrick, no se sabe cómo, ha debido inspirar confianza a la plantilla y Old Trafford se contagió desde el principio, en un ambiente electrizante. Tras el triunfo, el United se sitúa momentáneamente en cuarta posición y una sensación de esperanza de primera.

El delantero del Manchester United Bryan Mbeumo celebra el primer gol ante el City. / GARY OAKLEY / EFE

Solo hace falta escuchar a las leyendas. "Qué actuación, qué ambiente, vaya día más increíble", subrayó Neville. "Una tarde perfecta para el United. Y no fue suerte. Dominó el partido, marcaron dos y pudieron ser más", remarcó Roy Keane. Pudieron ser ciertamente más, no solo por los tres goles anulados, sino por las paradas impresionantes que realizó Donnaruma, el mejor del City con diferencia. "Sé que solo es un partido, pero hoy todo el mundo ha podido ver lo fantástico que puede ser este equipo", proclamó Wayne Rooney.