Gran susto de Lucas Eguibar en la antesala de los Juegos: "Me duele todo, hasta el alma"

El español Lucas Eguibar sufrió una aparatosa caída este sábado en las finales de la Copa del Mundo de snowboard cross en Dongbeiya (China) que le impidió pasar a las semifinales de la competición, si bien las pruebas médicas determinaron que no padece ninguna lesión y podrá participar en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo.

Eguibar se desequilibró en uno de los saltos a mitad del trazado cuando iba cuarto y, al levantarse, se retiró de la pista con una ligera cojera que le generó incertidumbre sobre su estado físico hasta que el examen médico disipó las dudas.

"Me duelen los dos tobillos muchísimo, me duele todo, hasta el alma. Pero a pesar de eso, agradecido de que no me haya pasado nada más, porque podía haber sido mucho más grave. Ahora a descansar y ver si en unos días estoy mejor y a ver si llego a los Juegos a tope", describió el deportista vasco en declaraciones a EFE.

Eguibar, de 31 años, es una de las grandes bazas de España para conseguir medalla en los Juegos que comienzan el próximo 6 de febrero.

Serán su cuarta participación olímpica después de Sochi 2014 y Pekín 2022, donde consiguió sendos diplomas, y Pyeongchang 2018, en los que fue abanderado del equipo español.

En Dongbeiya, Eguibar, campeón del mundo de snowboard cross en 2021. se clasificó ayer, viernes, en la primera ronda con el duodécimo mejor tieempo.