De futbolista de la selección francesa a recolectar ostras: así le ha cambiado la vida a este exjugador

Muchos futbolistas viven rodeados de fama y dinero, pero no todo dura para siempre. Algunos se retiran y no saben muy bien qué hacer con su vida, otros pierden todo lo que ganaron, y hay quienes consiguen reinventarse de manera sorprendente. Benoit Costil pertenece a ese último grupo.

El exportero pasó casi 20 años jugando en equipos como Rennes, Burdeos o Lille, y llegó a disputar algún partido con la selección francesa en 2016, año en que el equipo perdió la final de la Eurocopa contra Portugal en París.

Tras más de 600 partidos como profesional, se retiró en 2024 en la Salernitana italiana, y ahora ha encontrado un nuevo rumbo muy lejos del fútbol: se dedica a la recolección de ostras en Bretaña.

En una entrevista con 'L’Équipe', el exguardameta contó cómo descubrió su nueva pasión: "No me invento una vida. Vivo la mía como quiero. Nunca me gustó el brillo y el glamour del fútbol. Me gusta esta conexión con el mar, el esfuerzo, el lado comercial, trabajar detrás del mostrador del bar e incluso fregar platos cuando hay mucha gente. Solo necesito aprender a abrir ostras más rápido".

Junto a su amigo Philippe Le Pelvé, Benoit Costil recuperó un criadero de ostras que llevaba más de 20 años abandonado y montó 'Ahoy', donde producen dos tipos de ostras con sabores muy distintos: "Son ostras ahuecadas de unos tres años. Disponemos de unas cuatro hectáreas de parque que nos permiten producir unas 20 toneladas por ahora, pero tenemos potencial para al menos triplicar esa cantidad".

"Ya estamos recibiendo comentarios muy positivos. El boca a boca funciona y es nuestra mejor publicidad. Incluso hemos tenido clientes de Texas. Como dicen en el fútbol americano, ¡estamos mejorando!", aseguró con entusiasmo.

Aunque se haya alejado de la élite futbolística, el francés de 38 años sigue muy ligado al deporte. Juega con el equipo de veteranos de Carnac, donde ya no le interesa competir, sino disfrutar de la amistad. Además, colabora como consultor en RMC y participa en partidos benéficos y en formaciones para jóvenes jugadores.