No solo Xabi Alonso está sin equipo: 10 entrenadores con cartel disponibles

Las temporadas no van bien para todos. Hay clubs que no cumplen las expectativas y a sus responsables les pesa la impaciencia. Presidentes de gatillo fácil, tipo Florentino Pérez, o los que abundan en la Premier. Expulsan a entrenadores que entraron cargados de buenos propósitos, convencidos de sus métodos, y que se ven de repente sentados en el aire. Entre los despedidos este curso, el anterior y los que prefieren un reposo, el mercado está bien surtido de técnicos con cartel a disposición de los directores deportivos. Aquí va una decena.

Xabi Alonso (44 años)

De pasearse en carroza real tras conquistar la Bundesliga con el Bayer Leverkusen, cosa seria, a ser finiquitado por Florentino Pérez en un abrir y cerrar de ojos. Parecía el nuevo príncipe de los banquillos y ahora, la miseria del fútbol, despachado y desprestigiado. Ya lo dijo Jürgen Klopp a cuenta de este despido, “la situación demuestra que cada vez hay menos tiempo para desarrollarse en el fútbol profesional".

Jurgen Klopp, con el Liverpool. / EFE

Jürgen Klopp (58 años)

Hablando de Klopp... Técnicamente no está en el paro. Forma parte de la estructura del Red Bull, pero de alguna manera prosigue con su proceso de descompresión tras abandonar el Liverpool después de nueve temporadas. Se supone que algún día volverá a entrenar. Dicen que aspira a la selección de Alemania, aunque su nombre se asocia con insistencia con el Real Madrid. Caché tiene como ninguno en la lista.

Xavi Hernández (45 años)

Si se sigue la actualidad de la prensa inglesa se verá que cada vez que queda alguna vacante en la Premier, el nombre del extécnico del Barça emerge invariablemente en la lista de candidatos. Ya sea Manchester United, sea Chelsea o sea Tottenham. Desde que salió enojado con Joan Laporta y traicionado por una parte del entorno presidencial, Xavi ha rechazado todas las propuestas. Permanece en Barcelona, a la espera, se dice, de poder empezar un proyecto atractivo desde junio, no a media temporada.

Enzo Maresca (45 años)

Echado de malos modos recientemente del Chelsea, a la greña con la propiedad, el italiano parecía en la cresta cuando abatió con autoridad al Barça en Stamford Bridge a finales de año. A partir de entonces, descenso súbito y despedido repentinamente. El italiano, exayudante de Pep Guardiola, se hizo un nombre al ascender al Leicester como un cohete. Tiene pinta que no tardará en encontrar un acomodo de Champions.

Ruben Amorim, en el banquillo del Etihad Stadium del City. / AFP7 vía Europa Press

Ruben Amorim (40 años)

Cuando lo contrató procedente del Sporting de Portugal, parecía que el Manchester United se ponía en manos de un técnico joven con capacidad para sacarle al fin de la mediocridad. En realidad, ficharon a un tipo de malhumor perenne, en conflicto con jugadores destacados del plantel (Marcus Rashford, por ejemplo), que no supo coser un equipo decente pese a los muchos millones gastados. Duró poco más de un año. Al menos en Portugal mantiene el buen cartel.

Zinedine Zidane (53 años)

Solo ha entrenado en la Casa Blanca. En el primer equipo, en dos etapas. Tres Champions dan brillo a su palmarés. Bajó la persiana en el 2021 y desde entonces, a jugar a pádel y algunos partiditos de veteranos. Pero ponerse el chándal de nuevo para dirigir, nada de nada. En Francia le otorgan el puesto de seleccionador después del Mundial. Veremos.

Thiago Motta. / Europa Press

Thiago Motta (43 años)

El excentrocampista del Barça se sacó el carnet de entrenador y empezó con el Genoa y continuó con el Spezia, pero donde se hizo un nombre fue en el Bolonia. Llevó a un equipo de cero expectativas a una clasificación histórica para la Champions League. Se lo rifaban, con razón. Y lo fichó la Juventus. Ascenso meteórico. Y caída aún más meteórica. No acabó la temporada. Tras 42 encuentros, se vio en la calle. Ingrato fútbol.

Ange Postecoglou (60 años)

Australiano nacido en Atenas, Postecoglou sedujo a muchos gourmets del balompié cuando dirigía al Tottenham. Qué bien que jugaba el equipo londinense. Pero como siempre, es un club que nunca llega a nada y tras dos temporadas se le acabó el crédito. Encontró rápidamente la oferta del Notthingham Forest, pero su propiedad, volcánica, se cansó de él tras apenas 8 partidos, es decir, 39 días. Una de las etapas más breves de la historia de los banquillos en la Premier.

El grito de Southgate al final del partido frente a Países Bajos. / Fabio Ferrari /LAP

Gareth Southgate (55 años)

Desde que dejó la selección inglesa tras ocho cursos, de eso hace año y medio, se le ha relacionado sobre todo con el Manchester United, muy dado a cambiar de técnico. Pero su prestigio quedó erosionado al no lograr que Inglaterra jugara a algo digno pese al potencial de sus convocatorias. La falta de carisma tampoco le ayuda.

Igor Tudor (47 años)

El croata ha dado con sus huesos en muchos banquillos. Empezó con el Hadjuk Split y desde ahí ha dado tumbos entre Croacia, Turquía e Italia. Muchos clubs, estancias breves. Le vieron dirigir en el Galatasaray, el Udinese, el Hellos Verona, el Marsella (incursión francesa), el Lazio y la Juventus. Entró en sustitución de Motta y se le enseñó la puerta de salida en octubre del año pasado después de apenas 24 partidos. Como nunca parece faltarle equipo, no hay que sufrir por él.