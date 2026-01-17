El Barça ya supera al Madrid en títulos en este siglo (41-40) y aspira a liderar el cómputo global (103-105)

Se lo oí decir a Pedro Martín, ‘Pedrito’ para todos nosotros, en la cadena COPE. Y se lo oí decir, como experto nº1 en las estadísticas, especialmente del fútbol español, nada más concluir la Supercopa de Yeda (Arabia Saudí) donde el FCBarcelona, dirigido por el alemán Hansi Flick, volvía a derrotar al Real Madrid, provocaba, queriéndolo o sin querer, una de las mayores crisis del nuevo siglo en la Casa Blanca (bueno, acabó con el bueno de Xabi Alonso en la calle) y convertía, según contó Pedrito, esa victoria en un nuevo hito en la historia del Siglo XXI: el Barça superaba, en los últimos 26 años, los que llevamos de siglo, al conjunto merengue en títulos nacionales e internacionales: 41 tiene ya el ‘més que un club’ y 40, los herederos de Alfredo Di Stéfano.

No corran, no me critiquen aún, esperen. Cierto, en el global de la historia del fútbol español, que son un montón de años, de décadas, el Real Madrid sigue poseyendo una vitrina algo más poblada, no mucho más, como tampoco el Barça tiene una gran distancia en el XXI. Los blancos acumulan 105 títulos y eso que llevan más de un año sin conquistar un solo título. Este año, sin ir más lejos, perdieron el Mundialito de EEUU, luego la Superciopa de Yeda y, hace unos días, la Copa del Rey. Ya solo les queda, que es mucho quedar, sí, LaLiga y la Champions, su competición talismán, favorita.

La irregularidad mostrada por el Real Madrid en lo que llevamos de temporada y la seguridad y determinación del Barça puede propiciar que el equipo de Hansi Flick aumente aún más la ventaja adquirida en Yeda.

Es evidente, cristalino, que la actual situación de los dos grandes equipos españoles puede provocar, si todo sigue como hasta ahora, que el conjunto culé pueda igualar, a final de temporada, al Real Madrid. Incluso, el popular 'sorpasso'. Es cierto, muy cierto, que el fútbol que está desarrollando este curso ‘la gran familia’, como acaba de definir Flick al vestuario y equipo que entrena, no es tan maravilloso, tan vistoso, tan fresco, tan arriesgado, tal vez, como el mostrado en su brillantísima y exitosa primera temporada, pero resulta igualmente eficaz. Flick no solo va rompiendo récords sino que mantiene su hambre en las finalísimas, pues no pierde una.

Mientras, en el Real Madrid, en la ciudad deportiva de Valdebebas, en el vestuario del conjunto merengue y, por descontado, en los despachos de la Avenida Concha Espina nº 1, la cosa está que arde y nadie sabe cómo solucionar los problemas que acumula la entidad, por lo que la posibilidad de que el equipo de Álvaro Arbeloa, que acaba de hacer el ridícuo en Albacete, levante el vuelo y pueda competir con este Barça tan eficaz y determinante parece, de momento, muy remota.

Álvaro Arbeloa, nuevo técnico del Real Madrid, en el estadio Carlos Belmonte. / Manu / EFE

Ni que decir tiene que, tanto en el caso del FCBarcelona, que ha adquirido una corta ventaja en las cuentas del siglo que estamos viviendo, como el Real Madrid, rey de reyes en la Copa de Europa, ahora llamada Liga de Campeones o Champions, tiene muy difícil superar a los grandes equipos europeos y todo parece indicar que, a mediados de febrero de 2026, los claros favoritos en Europa son PSG, Arsenal, Bayern de Munich, Manchester City o Chelsea.

Otra cosa parece clara, aunque el Atlético de Madrid se mantiene en la lucha por conquistar LaLiga, pese a su mal papel cuando juega de visitante, y el Villarreal de Marcelino García Toral es quien mejor fútbol desarrolla en España, el campeonato español volverá a ser cosa de los dos grandes, pues el conjunto azulgrana es mucho mejor y, en ese sentido, todo parece indicar que ni el potencial goleador, bárbaro en todos los sentidos, del francés Kylian Mbappé, que aún no ha ganado un título desde que aterrizó en Madrid, impedirán que el equipo de Flick repita título.

Los datos de audiencia de la primera vuelta de LaLiga demuestran, también por muy poca diferencia, pero lo demuestran, que el Barça es el equipo más seguido de España, por delante de Real Madrid y Atlético.

El Real Madrid tiene, pues, en su palmarés 105 títulos nacionales e internacionales: 36 de Liga, 20 de Copa, uno de Copa de la Liga, 13 de Supercopa de España, uno de Eva Duarte, 15 de Copa de Europa, dos de Copa de la UEFA, seis de Supercopa de Europa, dos de Copa Latina, cuatro de Intercontinental y cinco de Mundial.

El Barcelona contabiliza en su palmarés 103 títulos nacionales e internacionales: 28 de Liga, 32 de Copa, dos de Copa de la Liga, 16 de Supercopa de España, tres de Eva Duarte, cinco de Copa de Europa, cuatro de Recopa, tres de Copa de Ferias, cinco de Supercopa de Europa, dos de Copa Latina y tres de Mundial.

COMPARATIVA DE PALMARÉS DE CLUBES

Y si pasamos a las cuentas del Siglo XXI, la cosa cambia ligeramente, cierto, insisto, muy ligeramente, pero cambia, lo que ya significa mucho respecto al fútbol brillante y exitoso de los barcelonista.

El Real Madrid ha ganado 40 títulos en el Siglo XXI: dos en 2001, tres en 2002, dos en 2003, uno en 2007, dos en 2008, uno en 2011, dos en 2012, cuatro en 2014, tres en 2016, cinco en 2017, dos en 2018, dos en 2020, cuatro en 2022, dos en 2023 y cinco en 2024. Es decir, 9 Liga, 3 Copa. 8 Supercopa de España, 7 Copa de Europa, 6 Supercopa de Europa, 2 Intercontinental y 5 Mundial.

Y el Barça ha conquistado 41 títulos en los que llevamos de siglo: dos en 2005, tres en 2006, seis en 2009, dos en 2010, cinco en 2011, uno en 2012, dos en 2013, cinco en 2015, tres en 2016, uno en 2017, tres en 2018, uno en 2019, uno en 2021, dos en 2023, tres en 2025 y uno en 2026. Es decir, 12 Liga, 8 Copa, 11 Supercopa de España, 4 Copa de Europa, 3 Supercopa de Europa y 3 Mundial.

TÍTULOS EN EL SIGLO XXI Visualización de datos interactiva de Datawrapper.

TÍTULOS EN EL SIGLO XXI POR AÑOS

Solo un dato más que no es, desde luego, para reforzar estas espectaculares estadísticas de los dos grandes, pero que no deja de ser altamente significativo respecto al auge, por ejemplo, del fútbol y la vistosidad del juego que desarrollan los chicos, un montón de ellos canteranos, de La Masia.

Acaban de salir los datos de audiencia futbolística de la primera vuelta de LaLiga, es decir, de las primeras 19 jornadas de campeonato y, también por muy poco, el FCBarcelona es el equipo más visto por los aficionados televisivos españoles.

El Barça, según los datos ofrecidos por Barlovento Comunicación, el Barça lidera la clasificación de LaLiga de las Audiencia, con 1.7 millones de espectadores único por partido, de promedio. Además, es también el conjunto con más espectadores únicos acumulados con un total de 7.8 millones.

Espectadores únicos por partido: Barça, 1.658; Real Madrid, 1.656. Tercero es el Atlético, con 965; cuarto, el Real Betis, 743 y quinto, el Athletic, 665.