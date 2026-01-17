Arbeloa se entrega a Florentino: "Los pitos hacia él son de gente que no quiere al Madrid"

Álvaro Arbeloa reaccionó a las consignas contra Florentino Pérez con la entrega y sumisión con que tantos líderes internacionales tratan a Donald Trump. Seguramente hacía mucho tiempo que el mandatario blanco no escuchaba tanto elogios públicos. Si se abrió una grieta en la crítica a Florentino en ese muro blindado que parecía tener el dirigente en la capital, Arbeloa trató de sellarla a la manera contemporánea, que es con el enaltecimiento y la lisonja al poderoso.

"Yo sé de dónde vienen los pitos, de dónde vienen las campañas y creo que los gritos no son de gente que no quiere a Florentino, son de gente que no quiere al Real Madrid. A mi no me van a engañar. Sé de donde viene todo esto. Es una suerte tener un presidente que es junto a Santiago Bernabéu la persona más importante de la historia de este club. Más de 60 títulos entre el equipo de fútbol y el de baloncesto y creo que todos los madridistas somos conscientes de la suerte de tener a Florentino".

El técnico demostró fidelidad y agradecimiento hacia el presidente que le ha colocado de forma inopinada al frente del banquillo blanco. Lo hizo tras el triunfo ante el Levante, penúltimo de la clasificación, en un ambiente de tensión ambiental y peticiones de dimisión de Florentino. Arbeloa combinó el respeto al público que pitó a los jugadores con la negación de la condición de madridistas a quienes abuchearon al presidente. Un equilibrio complicado.

"Debemos dar mucho más"

“Ya sabes que soy una persona que respeto mucho al Bernabéu. A mí me han silbado mucho. Lo que hace grande a este club es la exigencia. La debemos tomar a bien, saben que podemos dar mucho más, debemos dar mucho más. Nada que reprochar a nuestra afición, nos debemos mirar a nosotros mismos”, dijo.

El presidente del Real Madrid Florentino Pérez, junto al del Levante, Pablo Sánchez, durante el partido de Liga entre ambos este sábado. / JAvier Lizón / EFE

Incidió en esa idea cuando le preguntaron concretamente por el trato hostil hacia Vinicius. "No lo pitan de forma mayoritaria. Respeto muchísimo al público del Bernabéu, es una de las razones porque este club es tan grande. Quiere ver la mejor versión de Vinicius, la que vimos ante el Barça hace una semana. Nos ha dado varias Champions, ha tirado del carro siendo un niño, vamos a buscarle para darle muchos balones y disfrute para hacer felices a los aficionados. Es uno de los nuestros y lo va a seguir siendo durante mucho tiempo".

Alvaro Arbeloa, durante el partido del Real Madrid contra el Levante. / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa / Europa Press

"Voy a trabajar para tener al mejor Vinicius -prosiguió-, es una suerte tremenda, refleja lo que es un jugador del Madrid. No tiene miedo, es valiente, tiene carácter, defiende a este club a capa y espada. Lo que ha hecho Vinicius no lo han hecho muchos jugadores a lo largo de la historia de este club. Estoy orgullosísimo de él".

Arbeloa, que dirigió al Madrid por primera vez en su estadio, quiso complacer a todos, al presidente primero, luego al público y a los jugadores. Además de Vinicius, fueron señalados por el Bernabéu Jude Bellingham, Fede Valverde y Kylian Mbappé y el preparador dijo de ellos que son "los cuatro referentes".

Mbappé, en una acción del partido entre el Madrid y el Levante. / FERNANDO VILLAR / EFE

"A Jude le he visto bien durante toda la semana. Asume responsabilidad, no se esconde. Lo que ha corrido hoy ha sido una barbaridad. Ha sido una pena que no marcase ese gol que habría sido premio a su esfuerzo. Es uno de los líderes y está marcado a hacer cosas grandes en el Real Madrid".

También elogió a Mbappé, que jugó tras recuperarse de un esguince de rodilla que le impide jugar al cien por cien. "Le doy gracias por el esfuerzo porque viene con la rodilla tocada. Cualquier otro se podía echar atrás y en dos días me ha demostrado que es un auténtico líder. Lo primero que hizo fue tirarme un caño en un rondo para darme la bienvenida. Estoy superfeliz de entrenarle y de verle de lo que es capaz de hacer".

Va con pies de plomo Arbeloa.