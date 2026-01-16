Ter Stegen ultima su cesión al Girona hasta final de temporada

Marc André ter Stegen ha consultado en el Maps cuánto se tarda en ir desde su casa a Vilablareix, donde se ubica la ciudad deportiva del Girona, y cuál es la mejor ruta para acceder a Montilivi. Es cuestión de días que tenga que coger el coche desplazarse hasta allá.

El fichaje del portero del Barça, y su actual capitán, ha entrado en la fase de la inminencia por la coincidente voluntad de las tres partes en alcanzar un acuerdo. El pacto que espera anunciar el Girona en breve contempla la cesión hasta final de temporada, mientras trata de culminar también la inscripción de Claudio Echeverri, que va ligada al traspaso de Jhon Solís al Birmingham para dejar libre la plaza de extracomunitario.

Ter Stegen ha concluido que no va a jugar en el Barça en los próximos meses, un requisito -el de jugar- imprescindible para ser titular con Alemania en el Mundial de este verano, y el Girona le ofrece esa posibilidad. El club rojiblanco tiene como principal atractivo, imbatible respecto a otros aspirantes a acoger a Ter Stegen, la proximidad con Barcelona. Esa cercanía le permite seguir viviendo con sus hijos y no perder la custodia compartida que pactó con su exesposa cuando se divorciaron, aunque se pase casi tres horas diarias yendo y viniendo con el coche.

Ter Stegen, en el banquillo de Santander, junto a Eric, Pedri y un asistente. / Dani Barbeito / SPO

La última negociación

Al sacrificio del tiempo invertido al volante, se añade, la negociación de una renuncia económica. El Girona no puede pagar, ni mucho menos, la mitad de la ficha de Ter Stegen correspondiente al segundo semestre de la temporada. El punto de partida del Barça era ahorrarse lo que queda pendiente con la cesión, ya que era inviable un traspaso al Girona o a cualquier otro club, pero tendrá que seguir pagando al meta. La negociación final estriba en el cuánto.

El pase de Ter Stegen al Girona va ligado a la marcha del croata Dominic Livakovic, el segundo portero y que también quiere jugar en los próximos meses para ir al Mundial con Croacia. Otra similitud en ambos casos es que el meta recaló en Montilivi cedido por el Fenerbahçe, y ahora pretende una nueva cesión al Dinamo de Zagreb, que tampoco tiene capacidad económica para atender la ficha del futbolista.

Ter Stegen y Joan Garcia, en el calentamiento de los porteros en Santander. / Dani Barbeito / SPO

El relevo del número 1

Livakovic llegó en verano a Girona para sustituir al lesionado Juan Carlos, pero Míchel Sánchez ha mantenido a Paulo Gazzaniga bajo los palos de la portería. Al ver que no tendría garantías de ser titular, rechazó jugar en la Copa porque eso le inhabilitaba reglamentariamente a tener ficha con un tercer equipo en la misma campaña.

Gazzaniga ha resistido en la titularidad, que presumiblemente perderá frente a Ter Stegen. El alemán habrá exigido garantías para dar el paso y que la camiseta con el número uno -el que dejó vacante Juan Carlos por su infortunio, y el que abandona Livakovic por desinterés- se corresponda con la consideración futbolística en la portería.