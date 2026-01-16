Nico Paz pica a la puerta del Madrid: "Está casi más cerca de Bellingham que de Dybala"

Nico Paz apenas tiene 21 años, pero ya es uno de los mejores jugadores de la Serie A. Su segunda temporada en el Como está siendo todo un éxito y eso ha provocado que entre en la órbita del Real Madrid. El joven centrocampista fue traspasado por seis millones de euros en agosto de 2024 y el conjunto blanco se guardó el 50% de sus derechos y una opción de recompra futura, permitiéndole seguir destacando bajo la dirección de Cesc Fàbregas, con quien se ha consolidado como una pieza clave. Según informa Fabrizio Romano, el Madrid tiene pensado repescar al jugador este mismo verano.

Las cifras de Paz hablan por sí solas. Solo está por detrás de Lamine Yamal en cuanto a contribuciones en liga se refiere entre jugadores menores de 21 años. El argentino suma 6 goles y 6 asistencias en liga, dos menos que el astro azulgrana. También es el segundo jugador de toda la Serie A con más goles y asistencias en los primeros 19 partidos de la temporada. Una primera vuelta de ensueño que ha provocado comparaciones con otros jugadores en su misma posición.

Mike Grella, exjugador y analista de CBS Sports, tiró un paralelismo con dos estrellas del fútbol por su estilo de juego: "Está casi más cerca de Jude Bellingham que alguien como Paulo Dybala. Está haciendo muchas cosas sin balón que muchos 10 no hacen tradicionalmente, baja a recibir, defiende, es bastante físico y potente."

Doble nacionalidad

Paz se ha convertido en el amuleto del Como, y aunque pronto se deberán desprender de él, sigue siendo el máximo referente del equipo: "Es un jugador importante para ellos, la gente ve el número 10 en su espalda, ven la etiqueta del Real Madrid, ven los highlights de sus goles, es un supertalento" añadió Grella en su descripción de la joya argentina, que debutó con la selección absoluta de su país el 15 de octubre de 2024 en un partido de clasificación para el Mundial de la FIFA 2026 contra Bolivia, donde incluso dio una asistencia a Messi para que su ídolo completase el hat-trick. Pudo haber jugado con la selección española, ya que nació en Santa Cruz de Tenerife, pero eligió representar a Argentina, país de origen de su padre, el exfutbolista Pablo Paz.

En su primera temporada en el Como disputó 35 partidos ligueros en los que marcó 6 goles y 8 asistencias, cifras que está muy cerca de superar en esta campaña. En el último partido de liga se quedó sin poder añadir a sus magníficas estadísticas en la primera derrota del Como en casa frente al Milan de Allegri (1-3).

A pesar de no encontrar portería fue el mejor de su equipo, obligando a Mike Maignan a realizar varias paradas de mucho mérito, además de estrellar un zapatazo de larga distancia en el larguero cuando el partido todavía iba 1-2 con media hora por delante.

El MVP del partido finalmente fue para Adrien Rabiot, que firmó un doblete en la remontada, pero Nico Paz volvió a demostrar que no tiene nada que envidiarle a nadie.