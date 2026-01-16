Londres, el reseteo perfecto que creó Flick

"Estos partidos no se ganan con los nombres sino con mentalidad y actitud". Y Flick, que se tomó muy en serio la Copa, antes incluso del 'Albacetazo' que desnudó a Arbeloa en su estreno, ya está al mismo nivel estadístico que Guardiola o Luis Enrique. Encadenó ante el Racing su undécima victoria consecutiva, todavía lejos de los 18 triunfos que encadenó Rijkaard en la temporada que llevó a los azulgranas a la segunda Champions, levantada en París (2006).

Es curioso, además, este dato. Todo Barça que ha llegado en una misma temporada a las 11 victorias ha terminado besando la 'Orejona', como ya le pasó a Pep en Roma (2009) o 'Lucho' (2015). Y Hansi quiere trazar la misma senda que le pueda llevar hasta la próxima final europea de Budapest.

Ferran Torres recibe la felicitación de Lamine Yamal tras marcar el 0-1 al Racing. / Miguel Oses / AP

Todo nació en el "reseteo", como lo definió Ferran Torres, el 'nueve' titular', creado en Londres. Desde aquel 25 de noviembre, y tras el 3-0 del Chelsea, el grupo entendió que se asomaba a un escenario peligroso, aún zarandeados por aquellas palabras de Flick -"los egos matan al éxito"- pronunciadas tras un sufrido empate en Vallecas con el Rayo (1-1).

"Hay un reseteo dentro del equipo tras la derrota en Londres, nos hemos unido muchísimo más. Y el míster nos ha unido aún más si cabe" Ferran Torres — Delantero del Barça

Desde Stamford Brige, donde se escuchó la promesa de Hansi de que se vería un Barça mejor, se ha subido en un cohete que le ha permitido recuperar nueve puntos al Madrid en la Liga (estaba cinco por debajo tras su derrota en el clásico y ahora vive cuatro por encima), ganar el primer título, la Supercopa de España, seguir en la Copa (ya está en cuartos) y aspira para meterse entre los ocho primeros de la Champions.

"Hay un reseteo dentro del equipo tras la derrota en Londres", confesó Ferran. "Nos hemos unido muchísimo más. Y el míster nos ha unido aún más si cabe", contó el delantero orientando su mensaje hacia la persona que es capital en esta vertiginosa reconstrucción. Nada se entendería sin la gestión de Flick.

El 'factor Joan Garcia'

Pero en el camino no solo ha conseguido el alemán excelentes resultados (11 partidos, 11 victorias, 31 goles a favor, solo ocho en contra y seis encuentros con la portería a cero) sino que ha ido añadiendo registros a su Barça. Tiene un portero indiscutible, que le sirve también para la Copa porque no quiere Flick regalar ni un solo título.

Tiene a Joan Garcia, quien en los cinco últimos choques solo ha recibido dos goles (los del Madrid en la final de la Supercopa), capaz de dejar paradas prodigiosas obteniendo un prodigioso porcentaje de acierto que roza el 92%. Y son cuatro partidos sin tener que agacharse para recoger el balón de su red, todos lejos del Camp Nou: Villarreal, Espanyol, Athletic y Santander.

Sin espacio para Ter Stegen

El Barça ha cambiado radicalmente su portería y su 'nueve' titular. Todo en apenas cinco meses, modificando de forma radical el origen y fin de su grupo. No hay espacio para Ter Stegen, quien si albergó alguna esperanza tras reaparecer en el estreno copero en Guadalajara (idéntico guión allí que en Santander, 0-2, partido madurado con paciencia, goles a partir de la hora y en el tiempo añadido) puede ir haciendo las maletas camino de Montilivi si prioriza el aspecto deportivo.

Joan Garcia y Marc André Ter Stegen, durante la sesión de este miércoles en Sant Joan Despí. / Quique García / EFE

Si el capitán azulgrana desea jugar el Mundial, el último de su carrera (tiene 33 años), sabe que deberá renunciar al dinero para encontrar con Míchel, y en el Girona, la continuidad que no tendrá en el Barça.

Joan Garcia es intocable. Juega todo. Juega Liga, Champions, Supercopa y hasta Copa porque Flick no es un entrenador que regala competiciones a su segundo portero. Y eso ya lo podía intuir Ter Stegen. Ahora, instalado en el banquillo de Santander, lo sabe.

"Sabía que era una temporada crucial para mí. Estoy preparado para ser titular en este equipo, lo estoy demostrando en el campo" Ferran Torres — Delantero del Barça

Alterada, y para siempre, la jerarquía en la portería, Flick también ha modificado la estructura del ataque, donde la suplencia de Lewandowski ha dejado de ser noticia. Ferran Torres no solo es el 'nueve' titular sino que se siente titular, avalado por los números. Suma ya 15 tantos, siendo el máximo realizador del Barça, en 26 partidos.

"Sabía que era una temporada crucial para mí. Estoy preparado para ser titular en este equipo, lo estoy demostrando en el campo", dijo sin gramo alguno de arrogancia en su mensaje después de firmar el 0-1 copero estrenando con orgullo la capitanía que le entregó Flick en El Sardinero.

Los hechos hablan por él. Ante el Racing pareció Ferran estar desconectado del juego, apenas había tocado la pelota en una mala primera parte colectiva del equipo, y con Lewandowski quitándose el chándal para salir recibió el exjugador del City una maravillosa asistencia de Fermín.

A partir de ahí, se vio su pasmosa sangre fría en otro ejercicio de autoconfianza que aplasta. Un tiro realizó. Un tiro a puerta hizo. Un gol marcó. La perfección resumida en una sola jugada. Una jugada que resume a la perfección el vértigo del Barça de Flick. De las manos de Joan Garcia, fue él quien inició la acción en área azulgrana, al derechazo de Ferran apenas transcurrieron 14 segundos.