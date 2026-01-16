El Girona asalta Cornellà con dos penaltis y desquicia al Espanyol

Seis partidos en Cornellà contra el Girona y seis fiascos pericos. Ni siquiera el brillante Espanyol de este curso, afianzado en la quinta plaza de la Liga y siempre resolutivo en casa, fue capaz de tumbar al Girona, que sumó su cuarta victoria en el RCDE Stadium gracias a dos penaltis convertidos por Vanat (0-2). También cuenta con dos empates. Jamás perdió el cuadro de Montilivi en sus visitas a un rival que encadena tres partidos sin ganar, justo los mismos que ha contado como victoria el conjunto de Míchel.

No era un duelo catalán de angustias el que se presentaba este viernes en Cornellà con un Espanyol ubicado en la zona alta y un Girona aliviado tras sus últimos triunfos. Ambos técnicos definieron el pulso como "especial" antes de dedicarse mutuos elogios. Al final, sobre el césped, se impuso la propuesta de Míchel, que aprovechó dos penaltis para amargar a los hinchas pericos, que expresaron su indignación con el lanzamiento de botellas. Una de ellas impactó en el meta Gazzaniga. El Girona siguió los pasos del Barça y los pericos se llevaron la segunda decepción consecutiva en su feudo.

Roberto se lamenta durante el partido contra el Girona. / AFP7 vía Europa Press

Dos novedades

Planteó Manolo el duelo con un par de novedades esperadas. Pol Lozano regresó al once en la medular en lugar de Jofre y Roberto desbancó a Kike García en esa apasionante pugna que mantienen por ocupar el puesto de ariete en el once perico. Míchel, mientras, repitió equipo. Le ha costado mucho encontrar un bloque de garantías y tiró del clásico de que si algo funciona mejor no tocarlo. Los once hombres que se impusieron a Osasuna en Montilivi repitieron en Cornellà en busca del tercer triunfo consecutivo en la Liga.

Lejos de mostrar esa versión agresiva, intensa y convincente que tanto ha maravillado a los pericos este curso en casa, el Espanyol se mostró indefenso en la primera mitad. El técnico ya ha avisado en numerosas ocasiones que su equipo no podrá mantener el listón de sus éxitos si reduce su empuje. Le costó horrores generar al cuadro blanquiazul, que cerró el primer tiempo sin un solo tiro a puerta. El Girona tomó el mando desde el inicio y Lemar puso a prueba a Dmitrovic, que sacó una mano salvadora (m. 34).

Pena máxima repetida

Se encaminaba el choque hacia el intermedio sin grandes alteraciones cuando llegó la jugada clave. Omar El Hilali cometió un penalti absurdo por un agarrón a Hugo Rincón en uno de sus clásicos despistes. El lateral perdió de vista la pelota y regaló al Girona la oportunidad de avanzarse. Dmitrovic detuvo el primer lanzamiento de Vanat y se agigantó en el rechace posterior, pero no tenía ningún pie sobre la línea en el momento del impacto de la pena máxima. El VAR intervino y el ucraniano no falló en la repetición.

Dmitrovic detiene un disparo de Hugo Rincón tras un penalti que tuvo que repetirse. / Enric Fontcuberta / EFE

El Espanyol se marchó al vestuario con malas sensaciones y el cabreo evidente de Manolo, que debía mover el árbol para revertir la situación. El técnico apostó de entrada por Jofre en lugar de un inofensivo Dolan y, poco después, activó a Rubén y Terrats con Omar y Expósito como damnificados. Tocaba apretar y los pericos subieron las revoluciones. Poco a poco, el Espanyol volvía a ser reconocible ante un rival cada vez más apagado.

Más polémica

Jofre puso a prueba a Gazzaniga (m. 58) y animó a los más de 28.000 espectadores que empezaron a creer en la reacción de su equipo. Kike García fue la cuarta alternativa de Manolo para evitar el fiasco. El juego directo y la fórmula de los dos puntas debían acabar de resquebrajar a la defensa visitante, pero no hubo manera.

Ni siquiera funcionó el balón parado. Cabrera no estuvo tan atinado como en otras citas y Vanat selló el triunfo visitante con otro polémico penalti cometido por Rubén sobre Vanat.