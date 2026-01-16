Flick le da una lección magistral (gratuita) a Arbeloa

Hansi Flick cuenta y lo hace con la mayor de las sonrisas, por descontado y no por indiferencia o desprecio al Real Madrid, que no suele ver, en directo, los partidos del conjunto de Florentino Pérez y que únicamente ve las jugadas y los goles cuando llega, al día siguiente, muy, muy, temprano a la ‘Joan Gamper’, de la que pronto le darán las llaves para que abra él las puertas.

Así que la idea de llevarse a todos los futbolistas disponibles a Santander no se la provocó, ni generó, el ridículo que el Real Madrid del novato Álvaro Arbeloa protagonizo en el Municipal Carlos Belmonte, ya uno de los estadios más populares del fútbol español.

Flick sí sabía lo mucho que se jugaba el Barça, anoche, en Santander, cosa de la que no se enteró, en su segundo día de trabajo, el nuevo entrenador, el protegido de Florentino Pérez. Con una diferencia abismal: Flick venía de ganar el primer título de la temporada y el Real Madrid venía de perderlo. ¿Qué parte no entendió Arbeloa de lo mucho que se jugaba él, Florentino y su equipo en Albacete?

¿Saben por qué Joan García volvió a ser la estrella del Barça? ¿Saben por qué salvó la eliminatoria, él solito, en el minuto 93? Pues, sencillamente, porque Hansi Flick lo convocó, se lo llevó a Santander y lo alineó. Cosa que no hizo Álvaro Arbeloa con sus mejores futbolistas, en Albacete.

Flick le dio anoche una clase magistral (gratis) a Arbeloa, llevándose a toda su plantilla, sí, a todos sus titulares a Santander. ¿Por qué Joan García volvió a ser el mejor futbolista del Barça? No porque parase, en el minuto 93, el gol del empate de Manex Lozano, no, no. Volvió a ser decisivo porque Flick lo puso en su convocatoria, se lo llevó a Santander y, a continuación, lo alineó de titular, demostrando, dando la primera señal, de que ese partido, el de Santander, el que disputaban frente al líder de Segunda División, era el más importante y el que debían ganar, sí o sí.

A partido único (tal vez Arbeloa, nuevo en esto, creyó que había partido de vuelta con el ‘Alba’ en el majestuoso Santiago Bernabéu, tal vez), frente al líder de Segunda, ante una afición apasionada y con un equipo que quería disfrutar ante el Barça, ante el campeón, ante el líder de LaLiga, Flick intuyó el peligro y, por descontado, la obligatoriedad de ganar. No fue fácil pues, si no hubiese sido, de nuevo, por Joan García, todavía seguiríamos allí, en los Campos de Sport de El Sardinero.

Lamine Yamal, anoche, en Santander, frente al Racing. / Associated Press

El Real Madrid lleva mucho tiempo, demasiado, no siendo el Real Madrid. Florentino Pérez lleva mucho tiempo, demasiado, no siendo Florentino Pérez. Y, durante ese tiempo, el FCBarcelona ha crecido, futbolísticamente hablando, tanto en actitud, preparación, comportamiento, dedicación, determinación, resultados y éxitos, muchísimo. Tanto como para que ‘Flo’ haya decidido hablar del ‘caso Negreirsa’, despedido a un entrenador con tres años de contrato y no tenga reparo alguno en poner a un amigo suyo y de su hijo en el banquillo merengue.

¿Qué día reconocerá, públicamente, Luis de la Fuente, seleccionador español de fútbol, que el barcelonista Joan García es, de largo, a años luz, el mejor portero de España?

La situación del Real Madrid, la situación de Álvaro Arbeloa, el galimatías que ha liado Florentino ha vuelto a conducir al conjunto blanco a un callejón sin salida. Ya resultó sorprendente, por eso la cosa acabó como acabó, que Xabi Alonso se jugase el puesto ante Alavés, Talavera, ¡sí, sí, Talavera!, Sevilla, bueno, lo que queda del Sevilla y frente a un tembloroso Betis y, ahora, resulta que Arbeloa y su presidente se juegan (casi) el cargo, o la pitada más grande de todos los tiempos, ¡ante el Levante!, penúltimo de LaLiga. En serio, un poquito de ‘por favor’.

PD. Solo una reflexión más. ¿Cuándo se va a dignar el señor Luis de la Fuente, seleccionador español, en reconocer públicamente que Joan García es, de largo, el mejor portero de España? No hace falta, no, esperar a la lista de marzo. Haga usted, caballero, lo que quiera, pero dedíquele, por favor, unas palabras hoy mismo a este portento, lo lleve o no de titular al Mundial. Nadie está haciendo, aquí, una campaña a favor de Joan García, pero sí la están haciendo, allí, para que no vaya.