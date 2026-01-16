España desmantela a Montenegro (6-14) en el arranque de la segunda fase del Europeo

España, la actual campeona europea y mundial, desmanteló este viernes a Montenegro, a la que derrotó por un claro 6-14 en el primer partido de la segunda fase del Europeo masculino que se disputa en Belgrado (Serbia).

El equipo dirigido por David Martín construyó el triunfo desde una defensa férrea y una concentración innegociable, que maniató al combinado balcánico de principio a fin y tuvo su máxima expresión en el guardameta Unai Aguirre, autor de 17 paradas y un sobresaliente 77 % de acierto en los tres cuartos que disputó.

En ataque, Álvaro Granados, de regreso tras cumplir sanción en el último partido, lideró el caudal ofensivo español y cerró el encuentro como máximo goleador con cuatro tantos.

Con este resultado, el combinado español suma tres puntos más a los logrados ante Países Bajos en la primera fase y alcanza los seis en la clasificación, a la espera de medirse a Francia este domingo (15:30 CET), en un duelo en el que volverá a estar obligado a ganar para seguir dependiendo de sí mismo en la defensa del título continental.

Granados, de vuelta

España sabía que debía comenzar enchufada y no defraudó. Dos tantos de Álvaro Granados, de vuelta tras su sanción ante Países Bajos, sumados a un palmeo de Roger Tahull en la boya y a una defensa intensa que obligó a Montenegro a precipitar sus lanzamientos, dibujaron un arranque inmejorable (0-3, min. 5).

Stahinja Gojkovic cortó el parcial con el primer error defensivo español (1-3, min.6), pero ni ese tanto desorientó a los vigentes campeones, que recuperaron la renta de tres goles de ventaja al cierre del primer acto gracias a una diana de Alejandro Bustos, poco habitual en ataque, y su ya reconocible rigor atrás (1-4).

En el inicio del segundo período, los jóvenes Biel Gomila y Pol Daura irrumpieron con sendos tantos, aunque el elemento diferencial volvió a ser Álvaro Granados. El egarense, inédito ante Serbia, asumió galones y lideró un nuevo estirón ofensivo que disparó la ventaja hasta los seis goles (2-8, min.13).

En el otro extremo, Unai Aguirre abortó cualquier conato de reacción montenegrina. El portero del Atlètic Barceloneta desquició a sus rivales con un repertorio de paradas que rozó el 73 % al descanso, incluido un penalti detenido a Marko Mrsic.

Control de España

Su actuación compensó el discreto acierto español en superioridades numéricas (3/8 al descanso), y el penalti convertido por Alberto Munárriz sobre la bocina encarriló el triunfo al intermedio (3-9).

Ni la pausa alteró el guion, siempre controlado por España, que no sólo supo administrar el valioso botín, sino que lo amplió. Marc Larumbe y Unai Biel, por partida doble, perforaron desde el perímetro antes de que Alberto Munárriz pusiera la guinda a un despliegue ofensivo ejecutado sin perder un ápice de concentración.

El marcador se fue hasta el 5-14, el mismo resultado que en los cuartos de final del Mundial de Singapur meses atrás, aún con un cuarto por disputarse, una referencia que sirve para dimensionar la magnitud del dominio español.

Dmitrii Kholod firmó el único tanto de un último período que cayó del lado de Montenegro (1-0), ya intrascendente para una España a la que le bastó el definitivo 6-14 para sumar el primer triunfo de la segunda fase y seguir dependiendo de sí misma.

Ficha técnica:

6 - Montenegro: Tesanovic; Kholod (1), Vujovic (-), Mrsic (-), Popadic (-), Stupar (-), Vuckovic (-), Perkovic (2), Spaic (1), Matkovic (1), Radovic (-), Gojkovic (1) y Durovic (p.s).

14 - España: Aguirre; Munárriz (2), Granados (4), Sanahuja (-), De Toro (-), Larumbe (1), Daura (2), Cabanas (-), Tahull (1), Valera (-), Biel (2), Bustos (1), Gomila (1) y Lorrio (p.s).

Parciales: 1-4, 2-5, 2-5 y 1-0.