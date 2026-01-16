Entrevista a Kevin Punter: "No puedes tener miedo al fallo si quieres ser un jugador decisivo"

El Barça regresa a Madrid 12 días después de haber visitado a su gran rival en la Liga. Los azulgranas vencieron en un gran partido (100-105) que cerró una racha de nueve derrotas seguidas ante los blancos y certificó la recuperación del equipo bajo el mandato de Xavi Pascual. Kevin Punter (Nueva York, 25 de junio de 1993), autor de 19 puntos en aquella matinal, no ha dejado de ser el referente ofensivo del quinteto barcelonista.

¿Este es el Barça en el que esperaba jugar, un equipo que suele ganar con regularidad?

Seguro. Cuando firmas por el Barcelona, conoces las expectativas que existen de ganar y tener éxitos. Lo sabía, lo aceptaba y estaba preparado para formar parte de este equipo que ha de triunfar, ganar partidos, trofeos, etcétera.

¿Qué importancia ha tenido la reciente victoria de Madrid?

Mucha. Todo el mundo sabía las veces que habíamos perdido contra ellos, muchísimas. Y para nosotros, ganar ese partido, sobre todo fuera de casa, con lo difícil que es hacerlo en Madrid, fue una gran ocasión para demostrar lo duro que estamos trabajando y lo que progresamos.

¿Era más necesaria para la confianza del equipo o para cortar ese periodo de nueve derrotas?

Estábamos ganando partidos en casa y fuera de casa. Poder continuar esa racha venciendo en Madrid fue importante para seguir avanzando en la dirección correcta. Sentí que estuvimos a la altura.

El alero estadounidense, sobre la pista del Palau durante el encuentro con El Periódico. / Jordi Otix / EPC

¿Nota la rivalidad existente entre el Barça y el Madrid?

Por supuesto. La intensidad y lo importantes que son los partidos.

¿Parecida a los que vivió en Belgrado entre el Partizan y el Estrella Roja?

No. Se trata de dos culturas diferentes. No tiene nada que ver con el baloncesto ni con las demás rivalidades.

¿Cómo explicaría el cambio radical del Barça desde la llegada de Xavi Pascual?

No estoy seguro de cómo empezar, pero han cambiado muchas cosas. Sobre todo, en los detalles de ciertas cosas. Eso es todo lo que puedo decir.

Punter y Hernangómez, con Campazzo tendido en el suelo en el clásico del Palau Blaugrana. / Dani Barbeito / SPO

Solo ha cambiado el entrenador y tal vez no sea del todo justo culpar a Peñarroya.

Xavi ha venido con su filosofía, con los detalles que él creía que debíamos cambiar y lo que debíamos hacer. Eso fue lo que hizo y estos son los resultados de nuestro juego. Como jugador tienes que jugar y rendir, pero Xavi llegó con su plan de juego y nos explicó cómo veía él el juego.

¿Habría cambiado la mentalidad de los jugadores con la llegada de otro entrenador, no importa quién fuera?

Pienso que parte del entrenamiento no se trata solo de las X y las O. Parte del entrenamiento también incluye la parte mental y la filosofía del juego. ¿Puede tu entrenador motivar a sus jugadores más allá de las X y las O? Esa es, creo yo, la diferencia entre los entrenadores. He jugado con muchos grandes entrenadores y es fundamental. Hablan de las X y las O, pero también hablan de la mentalidad. De cómo tener una mentalidad fuerte y no poner excusas para nada. 'No nos importa lo cansado que estés. No nos importa si juegas cinco partidos en ocho o diez días. Es solo tu mente'. Así que creo que todos los grandes entrenadores para los que he jugado, especialmente con Xavi, eso es lo que predican: simplemente que hay que ser fuerte mentalmente.

¿Con Peñarroya al final les faltaba confianza en ustedes mismos?

¿Como equipo? La verdad es que no lo sé. Es difícil hablar de algo que ya pasó, pero no estoy muy seguro. Me alegra que estemos haciendo lo correcto ahora mismo.

Kevin Punter, el pasado martes, en el Palau. / Jordi Otix / EPC

¿Su rol en el equipo se ha visto alterado o modificado?

Sinceramente, no. Mi rol ha sido el mismo desde que fiché por el Barcelona. Básicamente, el de ser anotador, combativo, uno de los líderes del equipo. Eso es todo.

Firmó con la etiqueta de ser un clutch player, un jugador decisivo bajo presión. ¿Se siente un clutch player?

Sí, sin duda. Siempre he sido un jugador decisivo desde el principio de mi carrera.

¿Le gusta ese papel? ¿No teme al error?

No tengo miedo a fallar. No puedes tener miedo al fallo si quieres ser un jugador decisivo. No, en absoluto. Creo que eso es lo que me da confianza, es lo que me convierte en un jugador decisivo. Trabajo mucho.

El año pasado se perdieron más de diez partidos en el último minuto. Cuando falla un lanzamiento, ¿se siente culpable?

Personalmente, a veces sí. Simplemente por la presión y las expectativas que me impongo. Sé lo duro que trabajo. Sé cuántas veces he acertado ese tiro desde esa posición. A veces no soy justo conmigo mismo porque soy muy autoexigente.

Punter, durante la sesión de fotos. / Jordi Otix / EPC

¿Es el tipo de jugador que pretendía ser de niño?

Cien por cien. Sin duda. No era tan bueno cuando era joven. Siempre tuve una ilusión y mi ética de trabajo nunca cambió.

Ha estado en nueve equipos diferentes en seis países distintos. ¿Dónde ha sido más feliz?

Es una pregunta difícil para mí porque los más felices de mi carrera han sido en diferentes momentos de mi vida, si es que eso tiene sentido.

¿Están relacionados con su vida o con su carrera?

Están relacionados entre sí, porque he pasado por distintos momentos económicos y anímicos. Cuando estuve en Grecia en mi primer año [Lavrios], no me gustó nada. Luego, cuando fiché por el Olympiacos, llevaba un tiempo en Europa para entenderla mejor, Grecia pasó a ser uno de mis países favoritos. Cuando fui a Milán [Olimpia], era la primera vez que pertenecía a un equipo tan completo como aquel, con leyendas como Kyle Hines, Chacho [Rodríguez], Malcolm Delaney y gente de este nivel. Me lo pasé genial en Milán. El Partizán fue otra etapa de mi vida y mi carrera diferente. Como es ahora el Barcelona. En cada fase de mi carrera tengo diferentes emociones vinculadas a cada país, así que es difícil elegir un lugar.

Punter, entre Jan Vesely y Tomas Satoransky, en un partido en el Palau. / Javi Ferrándiz / SPO

¿Barcelona es la última etapa de tu carrera? Firmó hasta 2028. Tendrá 36 años.

35. Y voy a seguir jugando. Seguiré jugando, así que no puedo decirlo.

Si los cumple, será el periodo más largo que habrá estado en un club.

Estuve tres en el Partizan. Serán cuatro en Barcelona. Cambié mucho de equipo al principio de mi carrera.

¿Le ha resultado complicado tanto cambio?

¿Al principio de mi carrera? No. Porque no era estable en Europa y no me importaba empaquetar mis cosas e irme a otro equipo cada temporada. Cuando intentas demostrar tu valía en tus inicios puede que tengas que cambiar mucho de equipo. Así es como he llegado a esta posición.

Punter y su característica seriedad con el balón. / Jordi Otix / EPC

¿La NBA es un libro cerrado?

Creo que sí. Para mí está cerrado. Estoy contento con mi vida. Me siento cómodo en Europa. Sí, acabo de cerrar ese libro en mi vida hace poco.

Podría tener alguna posibilidad aún.

He tenido algunas oportunidades reales, pero no tendría sentido. Ya pasó.

¿La liga española es la más competitiva que ha conocido?

Cien por cien, cien por cien. Sin duda.

Punter anota una fácil bandeja en el partido frente al Villeurbanne. / Dani Barbeito / SPO

¿Qué porcentaje en usted como jugador hay de talento y cuánto de esfuerzo y trabajo?

Es un poco de ambas cosas. Creo que siempre he tenido talento para anotar. Es lo único que sabía que podía hacer. Siempre tuve ese don, el talento para encestar. Desde niño, por alguna razón, solía tener el balón y meterlo en la canasta. Y eso, sumado a mi esfuerzo, me ha conducido hasta aquí. Simplemente trabajando para mejorar, viendo vídeos y siendo creativo para hacer cosas diferentes en la cancha. Y sin miedo a hacerlas.

¿Qué influencia ha tenido en su carrera crecer en el Bronx?

¿Como jugador de baloncesto? Mucha. Porque tienes que luchar en la cancha. Si no, te van a tratar... no quiero decirlo en la grabación. No te van a tratar de la mejor manera. A veces tienes que defender tu terreno. Tienes que demostrar que eres duro. Es una parte del baloncesto callejero. Si entras a la cancha, tienes que hacer algo, porque si no haces nada, no vas a jugar más. Así era crecer en Nueva York. Con días buenos y días malos. Así era la vida: correr por la calle, jugar al baloncesto…

¿Y cómo le influyó como persona? ¿Vio el lado bueno y el lado malo?

Sin duda, sin duda. Siempre digo que estoy agradecido y he apreciado tener a mi madre y a mi padre, porque sin uno de ellos, no sé qué habría sido de mí. Pero no vi todo lo que se puede imaginar como gente vendiendo drogas, pandillas, disparos. Ahí crecí.

Punter, con Peñarroya al fondo, en el Barça-Panathinaikos de la pasada campaña. / Valentí Enrich / SPO

¿Tiene todavía familiares y amigos en el barrio?

Sí. Mi abuela y gente cercana, como mis primos, siguen allí.

¿Mantiene contacto con tu familia todos los días?

Si no cada día, casi cada día. Con mis amigos, casi todos los días. Con mi abuela, igual.

Después de todos estos años, ¿les sigue añorando o se han acostumbrado a la distancia?

Así es la vida para mí. Nunca paso mucho tiempo en Estados Unidos. Mi vida transcurre más en Europa, jugando al baloncesto. No les veo tanto. A medida que envejecemos, ellos van teniendo hijos y familia mientras sigo en Europa.

Punter tira a canasta en el partido frente al Olympiacos con la atenta mirada de Xavi Pascual. / Dani Barbeito / SPO

¿Ha hecho amigos en el baloncesto en Europa?

Sí, muy buenos amigos. Uno de los más cercanos y uno de los compañeros más longevos es Zach LeDay. Estuvimos cuatro temporadas juntos. Mathias Lessort, Mike James, uno de mis mejores amigos, Lorenzo Brown, muy cercano también…

¿Está orgulloso de haber nacido en el Bronx? ¿Que le ha dado el barrio? ¿Qué aprendió?

Cien por cien orgulloso, absolutamente. La determinación y la dureza de crecer en el Bronx. Entender que no puedes estar simplemente en la calle jugando. Mis padres también me insistían en eso. Tenía toque de queda: a tal hora, en casa. Y si no estás, será un problema. Yo quería ir a ciertas fiestas en el Bronx y mi padre solía decir que no. Miraba en qué zona eran y me decía que no. Y yo nunca entendía por qué no podía ir.

Lo entendió cuando usted se hizo mayor.

Sí, exacto [risas] Cuando crecí vi que mi padre tenía razón. ¿Sabes? Crecer en el Bronx te enseña. Cuando iba a la escuela veía cosas que mis padres no sabían que había visto. Experiencias así te van formando inconscientemente, sin que te des cuenta.

Tiene 32 años. ¿Ha pensado que hará en el futuro tan lejano cuando deje el baloncesto?

Tengo algo en mente. Sé una cosa que quiero hacer y es ayudar a los niños y a los jóvenes. En el deporte y en la vida. He pasado por muchas etapas diferentes en el baloncesto y en mi vida personal y creo que puede ayudar mucho dentro y fuera de la cancha.

Entrenamiento del Barça este jueves antes de viajar a Madrid. / Gorka Urresola Elvira / SPO

Siempre se le ve muy serio en el campo. ¿Es así en la vida real o también es divertido?

Serio lo soy al 100%. En la cancha estoy en mi negocio, en mi trabajo. Pero fuera puedo ser gracioso. Soy un tío divertido en el vestuario.

¿En la cancha se divierte?

Claro que me divierto.

No lo parece.

Simplemente es que no muestro tanta emoción.

¿Es una estrategia de cara a los rivales?

No. Es parte de mi personalidad. Siempre he sido así desde pequeño. No sé si me viene de alguien. En el Bronx, si andabas por ahí con cara de felicidad, no era buena señal. Soy un tipo tranquilo. En la cancha, vamos a ocuparnos de lo que toca, y después podemos divertirnos a lo grande.

¿Cuál es el objetivo de esta temporada?

Ganarlo todo. ¿Cuál es el próximo trofeo? La Copa del Rey. Está a la vuelta de la esquina. Nos centramos en eso. Después será llegar a la final four de la Euroliga. Y después, la ACB. Hay que ir paso a paso. Yo voy paso a paso.