Dro, a punto de marcharse ya del Barça

Pedro Fernández, proyectado futbolísticamente como Dro, está a punto de abandonar el FC Barcelona. Tal y como ha avanzado el diario Sport, el centrocampista de 18 años recién cumplidos ha comunicado su intención de marcharse ya en este mercado invernal al club y al propio Hansi Flick.

Dro, en cuyo potencial confían ciegamente los técnicos y los dirigentes deportivos del club azulgrana, cuenta con una clásula de rescisión realmente baja, de apenas 6 millones de euros. En los márgenes multimillonarios en que se mueve el fútbol de élite, puede considerarse una ganga de enero.

Fermín, celebrando con Dro el segundo gol azulgrana durante el partido de la fase de clasificación de la liga de campeones entre el FC Barcelona y el Olympiakos en el estadio Lluis Companys de Montjüic. / JORDI COTRINA / EPC

Cuenta con ofertas de clubs de Inglaterra y Alemania. De momento no ha trascendido cuál es el destino que ha logrado sacar de Barcelona al jugador gallego de madre filipna, que llegó a la Masia en el verano de 2022 procedente del ED Val Miñor Nigrán Fútbol base de Pontevedra. Lo que es seguro es que su intención de salir ha pillado por sorpresa a los dirigentes barcelonistas. No lo veían venir.

Poca presencia

Dro ha estado todo el curso en dinámica del primer equipo, aunque ha jugado poco. Se destapó durante la gira asiática. Debutó saliendo en el minuto 79 supliendo a Rashford en un amistoso ante el Vissel Kobe, en Japón, y siete minutos más tarde ya estaba celebrando su primer gol con la zamarra azulgrana.

Pese a su toque dulce, apenas ha disputado 148 minutos repartidos en cinco encuentros (cuatro de LaLiga y uno de la Champions League). Debutó contra la Real Sociedad el 28 de septiembre y, además, como titular, pero su impacto en el juego fue escaso. Ante el Olympiakos dio una asistencia a Fermín.

El canterano de 17 años , Dro, en el equipo titular durante el partido de liga del FC Barcelona contra la Real Sociedad. / JORDI COTRINA / EPC

Jugó su último partido el 2 de diciembre, hace mes y medio, contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou. Participó el último cuarto de hora en sustitución de Raphinha. Le pesa la competencia, muy potente. Tiene por delante en su posición a Fermín y Dani Olmo. Flick le ha dado algunos minutos como extremo izquierdo. No es su sitio.

Ahora falta ver si Deco, Bojan y compañía están a tiempo de retenerle. Queda alguna reunión pendiente, pero Dro ya ha tomado la decisión de buscar protagonismo fuera del club azulgrana.