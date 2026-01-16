Dakar 2026
Brabec acaricia su tercer Touareg
El piloto californiano de Honda, ganador del Dakar en 2020 y 2024, ya es el virtual campeón del Dakar 2026 después de arrasar en la penúltima y decisiva etapa; Benavides no ha podido con él y Schareina ha apuntalado el tercer puesto del podio ante el sufrimiento de Sanders
Honda le ha ganado el pulso a KTM en el Dakar 2026. O eso parece, salvo catástrofe mayúscula en la breve última etapa (105 km), que cerrará mañana sábado la 48ª edición del rally. Ricky Brabec es el virtual campeón después de controlar todos los obstáculos y anotarse hoy el triunfo parcial en la duodécima especial.
El californiano, que ya fue campeón en 2020 y 2024, es un sensacional piloto y estratega. Ayer se frenó al final de la etapa para evitar abrir pista este viernes y salir con las referencias de su ya único rival por el Touareg, el argentino Luciano Benavides. Y la jugada ha resultado decisiva.
Tosha, tercero
Benavides lo ha dado todo y no ha fallado en una especial crucial para sus aspiraciones. Pero su esfuerzo no ha bastado ante la exhibición de Brabec, que ha imprimido un fortísimo ritmo desde los primeros compases de la etapa, batiendo los cronos del argentino en cada parcial y desbancándole del liderato en la tabla global en solo dos tramos.
Tosha Schareina, que fue segundo en 2025 tras Daniel Sanders, se lo ha tomado con más calma, viendo el sufrimiento del australiano, que sigue en carrera por pundonor, pero con graves dolores en su maltrecha clavícula tras su caída de hace dos días, que le descartó de la batalla.
El español, sin opciones al Touareg ni a entrar en el pulso de Brabec y Benavides, ha hecho lo justo y necesario para asegurar el tercer puesto del podio y ha aflojado el ritmo al enterarse en el repostaje de que Sanders ya no era una amenaza. Tosha ha cruzado la meta a trece minutos de su compañero en Brabec y se sitúa ya a casi 28 minutos en la general.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mbappé le dio la puntilla a un Xabi que no habló con Florentino en el avión y cerró la puerta a Pintus
- Arbeloa se estrella en su debut con el Real Madrid en Albacete
- ¡Ojito no vaya a dimitir Florentino Pérez!
- Florentino Pérez logra el único sueño que le faltaba: ser entrenador del Real Madrid
- Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del Real Madrid: espartano de Mourinho, poquísima experiencia y muy bien relacionado con el palco
- La millonada que cobra el Barça por ganar la Supercopa en Arabia Saudí
- El Europa pide jugar en Gavà aunque no cumpla con la normativa de aforo
- Henrik Larsson revela el desconocido jugador que para él fue mejor que Ronaldinho y Messi: “Sigo sin saber si era diestro o zurdo”