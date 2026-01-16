Arbeloa: "Me gusta que lo que hablo con mis jugadores se quede en el vestuario"

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, afrontó su tercera rueda de prensa con el sinsabor de la eliminación en Copa ante el Albacete y con el rumor de la bronca que este sábado a las 14.00 horas antes del partido con el Levante dedicará la afición al equipo y, previsiblemente, al palco por la situación que vive el equipo en estos momentos. El salmantino se refirió a esta reacción que se espera de los aficionados: "Respeto mucho la opinión del Bernabéu. Entiendo que el madridista esté dolido y decepcionado con nosotros, pero yo les voy a pedir apoyo. En 123 años de historia del Real Madrid, los títulos se han conseguido cuando el Bernabéu ha estado con los jugadores. Juanito dijo que '90 minuti en el Bernabéu son molto longo' cuando el Bernabéu está con nuestros jugadores. Eso le voy a pedir”.

Pintus, Vinícius...

El entrenador blanco, que confirmó que "Mbappé está mejor y entra en la convocatoria y Rodrygo aún no", habló también de la condición física de sus futbolistas: "No soy ajeno a todo lo que se dice y, evidentemente, si alguien quiere que mis palabras sean una crítica hacia Xabi, no las van a encontrar. Estarán muy equivocados. Lo que pasó en Albacete fue una falta de ideas, de juego, de físico... de muchas cosas de las que el responsable soy yo. Sólo habrá un único responsable, que es el entrenador del Real Madrid. Con Antonio PIntus, trabajaremos para recuperar la mejor versión de los jugadores en todos los aspectos".

Arbeloa también quiso explicar su agradecimiento a Vinícius y la ausencia de algunos jugadores en Albacete: "A la convocatoria de Albacete fueron los jugadores que estaban disponibles, los que se quedaron era porque había riesgo de lesión. Cuando quise valorar el esfuerzo de Vini es porque sabía de dónde venía. De una semana muy dura, de muchos esfuerzos. Ya no sólo por esa predisposición, sino también por el partido que hizo, eso es lo que necesito de Vinicius. Eso es ser un líder. También he leído muchas críticas hacia la cantera. Podéis saber que me vais a tener enfrente, porque para mí la cantera del Madrid es la mejor del mundo y van a estar siempre a mi lado. Y sobre los ausentes, no estoy diciendo que los que se quedaran no querían venir, todo lo contrario Todos los que estaban disponibles, vinieron con nosotros. Decidí que no quería asumir riesgos y lo volvería a hacer”.

Sobre su llamativa actitud en la banda de Albacete, con las manos en los bolsillos, declaró que lo hizo "porque en el Castilla no tengo ni que elevar la voz para que me escuchen. Aquí, en un campo que está continuamente animando, es difícil que me oigan. Es complicado que un futbolista que está en el lado contrario te pueda oír. Mi trabajo fundamental es hablarles durante la semana y que tengan muy claro lo que quiero de ellos. Evidentemente, tendremos que hacer ajustes y tendremos que comunicarnos. Pero siempre intento ser calmado y tener la cabeza fría para tomar decisiones. Lo de que no me puedan escuchar... es algo que echo de menos”.

El Real Madrid que quiere

El técnico dijo que "quiero ver un Real Madrid que salga a ganar desde el minuto 1, que no tengamos ninguna duda de que nuestro objetivo es buscar la portería rival. Que el Bernabéu sepa que queremos. Quiero un equipo con mucho carácter, con mucha personalidad y que transmita. Que el público del Bernabéu se sienta reflejado en sus jugadores”. También comentó que "entiendo que se busquen culpables, pero yo trabajo para encontrar soluciones. Todo lo que pasa en el terreno de juego es responsabilidad mía. Cuando las cosas no van bien, entiendo que tengo que ser capaz de ayudar mejor a mis jugadores. Me siento muy responsable de todo lo que pasa en el terreno de juego. De esa derrota de Albacete sigo pensando lo mismo. A mí me gusta que, lo que hablo con mis jugadores, se quede en el vestuario. El pasado no existe. Ni cuando ganas Copas de Europa, ni cuando te elimina el Albacete. Eso es el Real Madrid”.

Arbeloa señaló que "los entrenadores necesitamos siempre tiempo, que es lo que no tenemos. Pero no necesito nada, de verdad. El calendario es el que es y no me asusta ni me preocupa. Lo único que necesito es a unos jugadores tan fantásticos como los que tengo. Estoy con muchas ganas, muy motivado. Siempre intento ser un luchador nato y tengo la suerte de tener una plantilla extraordinaria. Estamos preparados”. Y recordó que "he fracasado muchas veces. No he llegado aquí de éxito en éxito, he pasado muy buenos momentos pero también momentos muy difíciles que me han hecho mejorar. Por eso, soy un firme creyente de que los fracasos te hacen mejorar”.