Thiago Silva debuta con el Porto a los 41 años y se carga a Mourinho de la Copa

Regresar a casa siempre es especial. Debutar con victoria frente a tu máximo rival lo es todavía más, y eso es exactamente lo que hizo Thiago Silva en su primer partido con el Porto, derrotando al Benfica de Moruinho en la Taça de Portugal (1-0). "Han pasado más de 20 años, y parece que fue ayer, pero estoy de vuelta en este gran club y en la ciudad donde comenzó mi aventura europea. Es un lugar al que puedo llamar hogar", dijo el central tras confirmarse el fichaje. Parecía que el Fluminense, equipo de su país natal, iba a ser el lugar de su despedida del fútbol profesional, pero a sus 41 años el central de Rio de Janeiro todavía tiene gasolina en el tanque y ganas de demostrar que tiene nivel de cara al mundial de este verano.

Salió de titular nada más llegar, pues su calidad es incuestionable y quedó más que evidente su gran forma física que todavía conserva. El Benfica aglomeró la mayoría de la posesión y la transformó en varias ocasiones, pero en ningún momento lograron derribar el muro defensivo local que lideraba Thiago Silva. El legendario central disputó los 90 minutos, completó 40 de 43 pases y acumuló 6 despejes, ganó 3 de 3 duelos y firmó 2 recuperaciones. No cometió ni un solo error en un partido impecable que le valió al Porto para clasificarse a semifinales de la copa: cometió 0 faltas y fue regateado en 0 ocasiones. Números de auténtico fuera de serie.

Trotamundos

A su edad, solo quedan unos pocos en la élite europea. Estrellas del deporte rey como Cristiano Ronaldo o Lionel Messi prefieren terminar sus carreras en ligas menos competitivas después de años de desgaste al máximo nivel. Pero a Thiago Silva se le quedó la espinita clavada de nunca llegar a debutar con el primer equipo europeo que le fichó cuando todavía era un adolescente, pues se estancó en el Porto B. Se vio obligado a volver a Brasil, donde brilló en su primera etapa en el Fluminense entre 2006 y 2008. El Milan se fijó en él y tras disputar tres temporadas en Italia se marchó al PSG hasta 2020. Aterrizó en el Chelsea con el objetivo de ganar la Champions que no pudo levantar en la capital francesa, y lo consiguió en 2021. Ahora sueña con jugar su quinto mundial, y ganarlo para Brasil.

Sueño mundialista

Thiago Silva no ha sido convocado por la selección de Brasil desde el Mundial de 2022 en Catar, y no ha jugado con la Canarinha desde entonces. Su último partido fue en la eliminación de cuartos de final contra Croacia. Jugó los 120 minutos como capitán, y no lanzó ningún penalti en la tanda decisiva. En su trayectoria como internacional, acumula 113 apariciones con la selección absoluta de Brasil, lo que le sitúa como el quinto jugador en la historia de la Canarinha, además de haber marcado siete goles con la selección desde la posición de defensa central. Su mayor éxito con Brasil fue la Copa América de 2019: jugó todos los partidos y anotó un gol en la fase de grupos contra Perú, a quien también derrotó en la final (3-1).

Historia de superación

En 2005, mientras jugaba en el Dinamo de Moscú, Thiago Silva estuvo al borde de la muerte tras ser diagnosticado con una tuberculosis avanzada. Pasó seis meses hospitalizado y aislado en Rusia, donde los médicos le propusieron extirparle parte de un pulmón para salvarle la vida, una cirugía que habría terminado definitivamente con su carrera futbolística. Gracias a la negativa de su familia a la operación y a un tratamiento posterior en Portugal, logró recuperarse y volver al fútbol profesional.