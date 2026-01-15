¿Cuándo es el sorteo de cuartos de Copa del Rey? Fecha, dónde ver y equipos clasificados

El camino hacia el título entra en fase decisiva y la Copa del Rey 2025-26 ya mira de frente a sus cuartos de final. Con los octavos apurando sus últimos partidos, la atención se desplaza a Las Rozas, donde quedarán definidos los emparejamientos de una ronda que, como manda el torneo de la muerte súbita, no concede margen de error. Y en clave azulgrana, el foco se centra en un FC Barcelona que todavía debe sellar su billete y que, en cuanto lo haga, conocerá un rival que puede marcar su hoja de ruta del invierno.

¿Cuándo es el sorteo de cuartos de Copa del Rey?

El sorteo de cuartos de final se celebrará el lunes 19 de enero de 2026 en la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El acto tendrá lugar en el salón Luis Aragonés y arrancará a partir de las 13:00 horas (CET).

Será, como es habitual, una ceremonia clave para los ocho supervivientes: no solo por el cruce en sí, sino también por el factor campo, que en una eliminatoria a partido único puede inclinar la balanza.

Dónde ver el sorteo en TV y online

El sorteo podrá seguirse en directo a través de:

Teledeporte (en abierto) y la plataforma RTVE Play

(en abierto) y la plataforma Movistar+ , que también ofrecerá la ceremonia

, que también ofrecerá la ceremonia El canal oficial de YouTube de la RFEF, opción gratuita en streaming

Cuándo se juegan los cuartos de final

Una vez definidos los emparejamientos, los cuartos de final se disputarán entre los días 3, 4 y 5 de febrero. La ronda se jugará a partido único, un formato que mantiene la esencia imprevisible del torneo: 90 minutos para resolverlo (y, si procede, el desenlace desde el punto de penalti). La única excepción posterior llegará en semifinales, la única ronda con eliminatoria a ida y vuelta.

Además, se mantiene un criterio determinante en el sorteo: si hay equipos de categoría inferior, estos jugarán en su estadio frente a los de superior categoría. Un matiz especialmente relevante para el Barça si su ruta de clasificación lo deja expuesto a un cruce con desplazamiento incómodo.

Equipos clasificados y lo que significa para el Barça

A falta de dos duelos por resolverse, ya han asegurado su presencia en cuartos:

Atlético de Madrid

Athletic Club

Real Sociedad

Deportivo Alavés

Real Betis

Albacete

El listado llega, además, con una noticia de enorme impacto: el Real Madrid ha quedado eliminado, superado por el Albacete, protagonista de la gran campanada de la edición. Un giro que altera por completo el mapa de favoritos y, en la práctica, abre el cuadro y el torneo gana en incertidumbre y oportunidad para aspirantes directos como el FC Barcelona.

En clave azulgrana, el Barça todavía debe disputar su choque de octavos: Racing de Santander – FC Barcelona. Es un partido con lectura doble. Primero, por la presión inherente a una eliminatoria a vida o muerte. Y segundo, por el posible efecto arrastre en el sorteo: si el Barça avanza, entrará en el bombo con los nombres ya confirmados y con escenarios de muy distinto perfil (desde visitas exigentes ante rivales de Primera hasta un cruce que, por formato y calendario, puede condicionar la gestión de minutos).

El lunes 19 de enero, por tanto, no solo se decidirá el próximo rival: el Barça conocerá también el contexto (campo, viaje, dificultad y narrativa) de una ronda que se juega en tres días y que puede acelerar o frenar su ambición copera. En la Copa, y más aún en cuartos, el sorteo no es un trámite: es el primer partido.