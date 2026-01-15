¡Ojito no vaya a dimitir Florentino Pérez!

“No deberíamos descartar que Florentino Pérez se siente en el banquillo, el próximo sábado, para recibir al Levante en el Santiago Bernabéu. Igual lo hace, sí”, señaló Manolo Lama, en la COPE, con ese punto de ironía que siempre emplea cuando habla del ‘ser superior’.

“Yo, como quiero seguir retransmitiendo partidos de baloncesto en Real Madrid TV, mejor no digo lo que pienso. Si digo que ha sido un esperpento, igual ya no retransmito esos partidos. Somos el hazmerreir del mundo entero y, ahora mismo, me imagino a los seguidores del Barça y el Atlético, nuestros dos grandes adversarios, descojonándose de risa”, sentenció Siro López, en los mismos micrófonos.

“Florentino se ha metido en unos apuros económicos que no tienen sentido, en unos apuros económicos tremendos que no le han permitido fichar a un creador de fútbol y, sobre todo, ha quedado demostrado que la millonada ingresada por ir a jugar un Mundialito, cuando debían estar de vacaciones, se está pagando muy caro, con un equipo que no existe y que no tiene físico”, recordó Alfredo Relaño.

“Dicen que han puesto a Álvaro Arbeloa porque es un entrenador que conoce la casa. Pues bien, en su primera decisión, ¡la primera!, ha demostrado no tener ni idea de la casa en la que se ha metido, porque éste, para el Real Madrid, era un partido de alto riesgo: vienes de perder el primer título de la temporada y te vas a Albacete sin buena parte de tus mejores futbolistas. Como poco, te los llevas y los tienes en el banquillo, por si acaso”, explicó, muy expresivamente, Roberto Palomar.

“¿Qué esperabais de un entrenador que lleva seis meses entrenando a un Primera Federación? ¿Qué esperabais? Porque, mirar, Arbeloa puede ser una excelente personas, un gran madridista y hasta puede que acabe siendo un gran entrenador, pero la convocatoria y el equipo que ha hecho hoy, en Albacete, no tiene sentido, ninguno”, cantó Santi Cañizares.

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, anoche en el Municipal Carlos Belmonte. / AFP

“Sexta derrota de la temporada, segunda en cuatro días. Ha perdido dos títulos en 72 horas. Hace cuatro años, el Madrid también fue eliminado, en octavos de final, por el Alcoyano. En el nuevo siglo, al Madrid lo ha eliminado 12 veces un equipo de inferior categoría. Arbeloa es el tercer entrenador, en la historia del Real Madrid, que debuta perdiendo un título. El primero fue Guus Hiddink y el segundo, Julen Lopetegui”, contó Pedrito Martin.

“No tengo miedo al fracaso. Entiendo que el fracaso está de camino al éxito, no están en direcciones opuestas. ¿Cómo se lo contaré al presidente?, Florentino es el que sabe más de todos. Lleva 25 años de presidente y no hay que contarle nada. A este equipo no lo marcan las derrotas, lo marcan las victorias y su vitrina, que es la más grande”, dijo (¿altivo? ¿sobrado? ¿asustado? ¿defensivo?) Álvaro Arbeloa.

“Lo primero que tiene que hacer, mañana mismo, Florentino Pérez es insonorizar, rápida y urgentemente, el Santiago Bernabéu porque la próxima pitada, que será fuerte, muy fuerte, será para él, irá dirigida a él, por haber organizado todo este lio”, dejó grabado un oyente en la COPE.

No sé si, como dice Manolo Lama, Florentino Pérez apagó ayer la luz de su mesita de noche pensando en ponerse el chándal y sustituir a su protegido y minado ‘míster’, amigo de uno de sus hijos, en el entrenamiento de hoy, en Valdebebas, a las 11.00 horas. O si aparecerá directamente en el banquillo, el sábado, para seguir arreglando el desaguisado que ha liado, él solito. La afición jamás, jamás, jamás, le pidió el despido de Xabi Alonso y mucho menos el ascenso de Álvaro Arbeloa. Lo que sí sé es que no deberíamos descartar la dimisión y convocatoria de elecciones por parte del ‘ser superior'. Esperemos oir al Bernabéu el sábado. Si el Real Madrid de Arbeloa no ha podido ganar al 17º equipo de la Segunda División española, no tiene pinta que vaya a pasearse ante un crecidito Levante.

El Albacete ridiculizó, anoche, al nuevo Real Madrid de Álvaro Arbeloa. / Associated Press

No olvidemos que nada, nada, nada de lo que ha propuesto y hecho Florentino Pérez en los últimos años, le ha salido bien: estadio ruidoso, mal negocio y que ha costado 1.347 millones de euros, el doble de lo previsto; sin conciertos recaudadores que se los lleva el Metropolitano; con un hipogeo que no sirve para tener un buen césped; sin saber cómo realizar la transformación del club en casi SAD; Kylian Mbappé no ha servido para ganar títulos; sin equipo y, sobre todo, sin creador de juego; sin entrenador; sin Superliga y enemistado con todos (Federación, Liga, UEFA, Barça, árbitros…).

Todo el mundo cree que Florentino ha vuelto a caer en la misma tentación que le obligó a dimitir la vez anterior: mimar en exceso a los galácticos, ponerse en manos de los futbolistas (por ejemplo, de Vinicius Júnior ¡telita!) y pensar que sabe tanto de fútbol que se puede ser campeón sin Kroos, Modric, Pedri, Vitinha, Rodri, Kimmich, Reijnders, Palmer, Odegaard, Rice, Merino o Zubimendi, por citar algunos futbolistas que no tiene el Real Madrid.

El Real Madrid en ningún momento del partido de anoche, en el estadio Municipal Carlos Belmonte, pudo eliminar (ni fue superior) al Albacete, en ninguno momento. Empató (1-1) en el tiempo añadido de la primera parte y repitió empate (2-2), en el 91. Y perdió, claro, (“justicia divina”, dijo otro oyente de la COPE), en el minuto 93 y 56 segundos. El Real Madrid de Arbeloa cayó en Albacete ante un equipo plagado de suplentes. El Albacete, digo.

Todas las mentes privilegiadas que asesoran mediáticamente a Florentino Pérez, alguna de las cuales poseen grandes programas de TV, o webs informativas o, incluso, hasta dirigen algún que otro periódico deportivo, tratan de convencer hoy a ‘Flo’ de que hizo lo que tenía que hacer y que “ahora no puedes irte, pues solo tú tienes poder, fuerza, prestigio, experiencia e ideas para levantar esto”.

Pero el Santiago Bernabéu aún no ha hablado. Mbappé parece haberse borrado de esta crisis, Xabi ya no está, Vinicius Júnior es lo que es y, además, ya está descontado y Arbeloa está verde, no ha empatado con nadie y es muy poca cosa para los 84.000 merengues que, el sábado, llenarán el estadio. Así que, los próximos pitos serán para el palco. Un palco que lleva muy mal eso de ser criticado. Así que mejor lo insonoriza cuanto antes. ‘Porsiaca’, que decía mi hijo pequeño cuando era pequeño.