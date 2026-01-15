Míchel espera "un partidazo" del Girona en un duelo "especial y no más" con el Espanyol

Los antecedentes de los duelos en Primera van cargando de contenido la reciente rivalidad entre el Espanyol y el Girona. Llega un nuevo episodio en Cornellà de "un partido especial y no más", según la definición de Míchel Sánchez, que reúne a los dos equipos con perspectivas más claras del primer envite de Montilivi (0-0): el Espanyol se ve luchando por Europa y el Girona está huyendo del descenso. Los buenos resultados de ambos equipos alivian el ánimo de todos.

"Tengo la confianza de que podamos hacer un partidazo", dijo Míchel, menos circunspecto después de que el Girona haya sumado tres victorias en cuatro partidos que le han catapultado de la zona del descenso a la 13º lugar. Tan relajante como engañoso: el peligro está a cuatro puntos. El Espanyol está más cerca de la Champions (a cuatro puntos del Atlético) que de la Conference League (a cinco del Betis). No le dolieron prendas al técnico del Girona para subrayar "el trabajo espectacular" que está haciendo Manolo González en el banquillo blanquiazul.

Míchel, durante la rueda de prensa en Montilivi de este jueves. / EP

Esperando refuerzos

"Ha encontrado la clave de la mejor versión del equipo. Es muy agresivo hacia adelante; sin poseer mucho el balón, pero lo hace muy bien y es capaz de llegar a la portería contraria en poco tiempo", analizó Míchel. Virtudes que espera contrarrestar con la personalidad del Girona y las dosis de confianza adquiridas con las recientes victorias. "El Espanyol está en muy buen estado de forma, pero siempre digo que me preocupa nuestra versión, que tengamos claro lo que hay que hacer y seamos capaces de dominar el partido".

El Girona ha emergido pese a la situación de penuria que sufre, con un portero que se tiene que marchar y no se va (Livakovic), mientras el sustituto deseado (Ter Stegen) hace cuentas de la rebaja de la ficha que tendrá que hacer. El refuerzo deseado, Claudio Echeverri, lleva días entrenando con el grupo, sin poder debutar a la espera de que Jhon Solís se marche a Birmingham. Míchel se proclamó optimista de que la burocracia acabe en las próximas horas y Echeverri sea inscrito antes del derbi.

"[Manolo González] Ha encontrado la clave de la mejor versión del equipo. Es muy agresivo hacia adelante; sin poseer mucho el balón, es capaz de llegar a la portería contraria en poco tiempo" Míchel Sánchez — Entrenador del Girona

El delantero Portu, ahora lesionado de gravedad, durante el partido ante el Espanyol de la primera vuelta. / David Borrat

Michel ha pedido dos centrocampistas que no llegan -la línea más castigada con las bajas de Van de Beek, Ounahi y la sanción de Lass-, y ha pedido otro defensa. Abel Ruiz y Axel Witsel llegan muy justos a la cita de Cornellà. David López podría ejercer de mediocentro al lado de Iván Martín. El exespañolista tiene experiencia previa en esa función.

"Poco a poco hemos ido a más y tengo la sensación de que somos más competitivos", resumió Míchel, que se apoyó en un dato sintomático: "En el último partido ganamos más duelos que Osasuna, que es buenísimo en esta faceta, por eso creo que estamos mejor".