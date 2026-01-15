El número 1 en el Barcelona es indiscutible: "Menos mal que tenemos a Joan"

El Sardinero no fue el Carlos Belmonte y Santander no abrió ninguna crisis de identidad. Hansi Flick no es Álvaro Arbeloa y el modelo de juego del Barça no está pendiente de revisión como el del Real Madrid.

En Santander se constató, parafraseando a un presunto tipejo de rabiosa actualidad, que la vida sigue igual para el equipo azulgrana, que se clasificó para cuartos de la Copa con el nerviosismo que genera la impaciencia. Tardó el primer gol, aún más el segundo, y en el último minuto salvó la prórroga Joan Garcia. "Nos ha salvado", admitió Flick.

Ferran Torres celebra su gol ante el Racing. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Se vuelve a Barcelona la expedición azulgrana sin estar pendientes de portadas lacerantes. No toca tampoco tratamiento de reyes. El Racing se mostró como un Segunda potente, camino del ascenso, pero es un Segunda al fin y al cabo y la clasificación costó de masticar.

Mensajes de la noche: Flick quiso asegurar la continuidad de Marc Bernal con su titularidad. Quédate, que tendrás minutos, parecía decirle.

Como al principio de la era Flick, antes de lesionarse de máxima gravedad, jugó al lado de Marc Casadó. Los Marc, un tándem de nuevo.

Otro mensaje: Marc-André, si quieres jugar para estar en el Mundial, coge la mejor oferta de cesión que te llegue. El Girona o el que sea, y si no, banquillo. Necesitará sacrificar dinero el alemán, bastante posiblemente, así que ya se verá. Pero Joan Garcia es inamovible como número uno.

Volviendo a los dos Marc de aquí, aguantaron de forma potable el centro del campo. Algunas pérdidas innecesarias tuvieron, más de Bernal que de Casadó. Algunas recuperaciones también, más de Casadó que de Bernal.

El de Berga olió portería con un disparo desde la frontal que no cogió la rosca requerida en la primera parte. Casadó pisó poca área, así que de cara a gol, nada. A la postre, en una hipotética final de algo sustancial, no tienen de momento cara de titulares. Más adelante quizá la cosa cambie.

La entrada de Fermín rompió el dúo a media hora del cierre. A Bernal le dolía el gemelo y al monólogo azulgrana le faltaba un poco de rap. Fermín sabe dar ritmo como pocos.

Fermín, Ferran y Lamine celebran el primer gol del Barça en campo del Racing. / Pedro Puente Hoyos / EFE

Lo corroboró cuando llevaba menos de 10 minutos sobre el terreno de juego. Desplegó un pase corrido hacia Ferran Torres para que este grabara bien en su memoria el día que fue capitán. Regate al portero y gol.

Casadó tampoco acabó el partido. Parecía cansado y a falta de seis minutos entró el hombre de la máscara, un Eric Garcia que apuntaló un once sumamente titular. Joao Cancelo no debutó pese a formar parte de la expedición al litoral cantábrico.

Con un once para disputar los más exigentes compromisos, el Racing le hizo cosquillas. Se le anularon un par de goles, merecidamente, por fuera de juego. Y cuando no hubo banderín del línier, hubo la fornida mano de Joan Garcia.

El mensaje definitivo: el Barça tiene un portero que salva partidos ante un Racing “rocoso”, como lo definió Ferran. Un paradón con el tiempo casi concluido que refuerza una vez más el acierto de su contratación. No lo pudo decir mejor el autor del primer tanto: “Menos mal que tenemos a Joan”.

Y una post-data, ya en la rueda de prensa, que harán bien en escuchar allá donde la crisis ha arraigado en lo más profundo, con un entrenador destituido, uno novel como sustituto y un presidente que parece desorientado. "No ganas estos partidos por tu nombre, los ganas por tu actitud. Y eso es lo que me gusta de mi equipo. La actitud ha sido muy buena". Firmado, Hansi Flick.